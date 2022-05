Kate Moss zanikala govorice, da je bil Depp nasilen do nje

Napeta sodna bitka med Johnnyjem Deppom in Amber Heard, ki spominja na kakšno napeto filmsko dramo, se nadaljuje. Igralka je pred kratkim na sodišču pričala, da je slišala govorice, da je bil njen nekdanji mož nasilen tudi do nekdanje pertnerice Kate Moss, s katero sta bila par v 90. letih prejšnjega stoletja. Heardova je takrat zatrdila, da naj bi Depp takratno partnerico porinil po stopnicah, a dileme je sedaj konec, govorice ne držijo, je med pričanjem zatrdila nekdanja manekenka Kate Moss.

Na stolček za priče v sodni bitki, ki jo bijeta Johnny Depp in Amber Heard je tokrat sedla Kate Moss. Nekdanja manekenka se je z Deppom sestajala v 90. letih prejšnjega stoletja, v pričanju pa je zanikala vsakršne govorice, da naj bi jo nekdanji partner nekoč porinil po stopnicah.

icon-expand Kate Moss FOTO: Profimedia

Britanska manekenka je pričala v živo preko videoklica, 48-letna Kate Moss pa je sodišču pojasnila, da trditve Amber Heard ne držijo, saj je Johnny Depp ni nikoli potisni po nobenih stopnicah. Zvezdnica je dejala, da sta se z igralcem sestajala med leti 1994 in 1998, med tem časom pa je na počitnicah na Jamajki res padla po stopnicah, razlog pa je bila njena nerodnost in ne Deppov potisk.

"Zapuščala sva sobo, Johhny pa je odšel pred mano. Bila je nevihta, ko sem šla po stopnicah, mi je spodrsnilo, ob padcu pa sem si poškodovala hrbet," je povedala pod prisego. "Ob padcu sem zakričala, saj nisem čisto natančno vedela, kaj se mi je zgodilo in zabolelo me je. On je pritekel za mano, da bi mi pomagal in me odnesel nazaj v sobo ter poiskal zdravniško pomoč," je še dejala.

icon-expand Johnny Depp med pričanjem Kate Moss. FOTO: Profimedia

"Nikoli me ni potisnil, brsnil ali me vrgel po stopnicah," je bila jasna Kate Moss, ki je pravna ekipa Amber Heard ni navzkrižno zasliševala. 38-letna nekdanja Deppova žena je pred kratkim med pričanjem omenila manekenkino ime, ko je govorila o soočenju med Deppom in njeno sestro Whitney Henriquez in naj bi se zgodilo marca 2015.

Amber je med pričanjem dejala, da se je njena sestra znašla v podoobni situaciji na stopnišču, za njo pa je stal Depp, ki naj bi jo skušal potisniti. To jo je spomnilo na incident, ki naj bi se zgodil na Jamajki. "Whitney je bila s hrbtom obrnjena proti stopnicam, Johnny pa je zamahnil proti njej. Nisem omahovala ali čakala, takoj sem pomislila na Kate Moss in stopnice. Zamahnila sem proti njemu," je pričala in dodala, da je bilo to prvič, ko ga je udarila. Njena sestra je pozneje med pričanjem dejala, da jo je igralec udaril, nato pa več krat udaril še Amber. Heardova je govorice o Kate Moss omenila že med sojenjem leta 2020: "Spominjam se, da sem nekje dobila informacijo, da je nekdanje dekle, to je bila Kate Moss, potisnil po stopnicah. Te govorice sem slišala od dveh ljudi in so ostale v mojem spominu." Tudi takrat je omenila prepir, v katerega je bila vpletena njena sestra.

icon-expand Johnny Depp in Kate Moss sta bila par med leti 1994 in 1998. FOTO: Profimedia