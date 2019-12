Kate nosila tiaro princese Diane

Cambriška vojvodinja Kate Middleton in princ William sta se udeležila tradicionalnega gala dogodka, ki ga vsako leto priredi britanska kraljica Elizabeta II. Kate se je ta večer poklonila kar dvema, in sicer je nosila tiaro pokojne princese Diane in obleko v čast pokojnemu modnemu oblikovalcu iz modne hiše Alexander McQueen.

Kate Middleton na svečanem sprejemu v obleki modne hiše Alexander McQueen. FOTO: Profimedia Kate Middleton je za svečani sprejem diplomatov v Buckinghamski palači izbrala čudovito žametno obleko, pod katero se je podpisala priljubljena britanska modna hiša Alexander McQueen, ki je tudi ena njenih najljubših. Po njihovih modnih kosih je vojvodinja Cambriška v preteklosti že večkrat posegla, med drugim je v njihovi poročni obleki obljubila večno zvestobo princu Williamu. Kate je nosila tiaro princese Diane. FOTO: Profimedia V obleki z elegantnim in nekoliko neobičajnim V izrezom je bila resnično videti kot princesa, za piko na i celotnega videza pa je bila diamantna tiara, ki je nekoč pripadala njeni tašči, pokojni princesi Diani. K obleki je kombinirala tudi ujemajoč nakit, diamantno ogrlico in viseče uhane. Princesa Diana FOTO: Profimedia Na gala dogodku sta bila tudi Williamov oče, princ Charles in njegova žena Camilla Parker Bowles, medtem ko sta bila Williamov brat, princ Harry, in Meghan Markle odsotna. Kraljica Elizabeta II. FOTO: Profimedia