Kate prejela najvišji naziv Kraljevega viktorijanskega reda

Nazive omenjenega reda podeljuje kraljica Elizabeta II. osebno in so kraljičino osebno darilo tistim, ki so se izredno izkazali v služenju kraljevi družini ali njej osebno. S tem se je Kate pridružila ostalim dobitnicam tega častnega naziva, ki med drugimi vključujejo tudi vojvodinjo Kentsko, vojvodinjo Cornwalsko, grofico Wessekško, vojvodinjo Gloucestersko, princeso Anno in princeso Alexandro .

Kate je v času delovanja znotraj kraljeve družine sledila svojim lastnim ciljem. Že več let sodeluje z raznimi strokovnjaki na področju zgodnjega razvoja otrok, kjer zagovarja pomembnost duševnega zdravja, v javnosti pogosto predstavlja celotno kraljevo družino, skupaj z možem, princem Williamom , in princem Harryjem pa prav tako pomaga pri osveščanju o duševnem zdravju.

Številni mediji so ob podelitvi častne nagrade ponovno izpostavili domnevni spor med Kate in Meghan. Čeprav je palača že večkrat poskušala zatreti govorice o rivalstvu med vojvodinjama, pa so številni oboževalci kraljeve družine na socialnih omrežjih ponovno primerjali vojvodinjo Cambriško in vojvodinjo Sussekškoter njuni vlogi v družini. Nekateri so bili namreč mnenja, da bi časten naziv moral pripasti Meghan in ne Kate.