Kate razkrila, kako se je počutila, ko je le dan po porodu pokazala Georga

Potem ko je vojvodinja Catherine, soproga princa Williama, 22. julija 2013 rodila fantka, ki sta ga poimenovala George, je že naslednji dan zapustila bolnišnico. Mlado družino so takrat pred bolnišnico St. Mary's pričakali številni novinarji in fotografi in se čudili, kako hitro se je mlada družinica pokazala pred mediji – podobno je pred njo sicer naredila tudi princesa Diana, ki je prav tako že naslednji na sinčka Williama pokazala medijem.

V nedavnem intervjuju pa je Kate priznala, da ni bilo lahko stopiti tako hitro pred medije: "Bilo je rahlo grozno, rahlo grozljivo, o tem ne bom lagala," je priznala sogovornici Giovanni Fletcher. "Vsi so nas tako zelo podpirali in tako William kot jaz sva se zavedala, da vlada navdušenje. Bila sva hvaležna za podporo, ki nama jo je izkazala javnost, zato sva delila veselje in hvaležnost z javnostjo – to se mi je zdelo zelo pomembno," je še dejala vojvodinja. Toda vseeno so se pojavile skrbi: "Toda tukaj je bil novorojenček, bila sva neizkušena starša, negotovost, ki se pojavi s tem ... Zato so se pojavljala mešana čustva."