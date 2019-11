Kate s partnerjem k bivšemu

Kate Hudson in Danny Fujikawa sta šla na koncert Kateinega nekdanjega izbranca.

Kate Hudson in Chris Robinsonsta se po sedmih letih zakona leta 2007 ločila. Kate in Chris sta, kot je videti, po ločitvi ostala v dobrih odnosih, saj je z novim izbrancem Dannyjem Fujikawajem, s katerim sta skupaj dve leti, obiskala enega od njegovih koncertov. Chris, član zasedbe The Black Crowes, je v teh dneh nastopal v Los Angelesu, njegovega koncerta pa ni zamudil niti njegov sin 15-letni Ryder, ki ga ima iz zakona z igralko Kate Hudson.