Kate Upton pravi, da je podjetje Victoria's Secret dolgočasno

Modna hiša Victoria's Secret se že nekaj časa bori s padcem priljubljenosti in posledično z vedno slabšo prodajo, zato se je vodstvo pred nekaj časa odločilo prestrukturirati svoje poslanstvo iz preteklih let. V svoje vrste so tako k sodelovanju povabili manekenko močnejše postave, Loreno Duran in zaposlili pa so tudi prvo transseksualno manekenko, Valentino Sampaio. Očitno pa spremembe niso bile dovolj obsežne, saj je manekenka in modna ikona Kate Upton podjetje obtožila, da so preveč izključujoči, ko gre za njihove manekenke.

27-letna svetlolaska se je pred kratkim pojavila v ameriški pogovorni oddaji Watch what happens live with Andy Cohen, kjer je odgovorila tudi na vprašanje ene od oboževalk. Zanimalo jo je, če letos res ne bo modne revije znamke Victoria's Secret. "Veste kaj, naveličani smo gledati ene in iste postave. Zdaj ne smeš več izključevati postav," ji je odgovorila in požela velik aplavz. "Zastopana mora biti vsaka ženska, drugače je dolgočasno," je potem še dodala.