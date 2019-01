Kate v solzah v bolnišnici

"Izkazalo se je, da raztrgana cista na jajčniku zelo boli. Zaradi morfija pa jokam. Hvala za vse, ki so poskrbeli zame," je na Instagramu ob dve fotografiji iz bolnišnice zapisala 45-letna igralska lepoticaKate Beckinsale.

Na eni fotografiji je Kate objokana z nosnimi cevkami, na drugi pa jo je nekdo fotografiral v hrbet, ko počiva na bolniški postelji.

Hospitalizirali pa so jo samo tri dni potem, ko je imela govor na dogodku, kjer so zbirali sredstva za raziskovalno otroško bolnišnico St. Jude v Los Angelesu.

"Mislim, da prideš do točke v življenju, ko veš, kaj rak naredi družinam. Zame je to neverjetno. Grozna nočna mora. Dejstvo pa je, da v St. Jude naredijo vse, zato družine nimajo drugih skrbi, kot da skrbijo zase in za svoje otroke, kar je ganljivo in čudovito," je povedala v govoru.

Kate so številni oboževalci in sledilci na Instagramu, ki jih ima preko 2,5 milijona, zaželeli uspešno okrevanje.