Kate Winslet bodo oktobra počastili z nagrado zlata ikona

V glavni vlogi je zaigrala v nekaterih najuspešnejših filmih v zgodovini: od Titanika in filma Večno sonce brezmadežnega uma do Bralca ter filmov Razsodnost in rahločutnost in Avatar: Pot vode. Sodelovala je z najvidnejšimi režiserji, kot so James Cameron, Peter Jackson, Sam Mendes, Jane Campion, Michel Gondry, Marc Forster, Todd Haynes in Danny Boyle.

48-letna igralka je leta 2009 prejela oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi za film Bralec, posnet po romanu nemškega pisatelja Bernharda Schlinka. Film Titanik iz leta 1997, v katerem je zaigrala ob Leonardu DiCapriu, pa je dosegel kultni status.

V Zürichu bo predstavila svoj novi film z naslovom Lee v režiji Ellen Kuras. Filmski festival v Zürichu bo potekal od 3. do 13. oktobra. Zvezdnici bodo nagrado izročili 7. oktobra pred projekcijo filma Lee.