Kate Winslet donirala več tisočakov deklici z redko okvaro oči

Britanska igralka Kate Winslet , najbolj znana po filmih, kot sta Titanik in Večno sonce brezmadežnega uma , ter trilerski seriji Mare Of Easttown , je poslala velikodušno donacijo in pustila sporočilo za Lily-Rae Merchant-O'Hanlon na spletni strani GoFundMe, ki jo je postavila najstničina mati Emma Merchant .

11-letni Lily-Rae iz Nottinghama so decembra diagnosticirali Stargardtovo bolezen, dedno očesno bolezen, ki povzroča zamegljenost osrednjega dela očesa. Stanje prizadene enega od 10.000 ljudi, kažejo podatki Macular Society , najstnica pa uporablja palico in se uči braillove pisave, saj se njen vid slabša.

45-letna Emma Merchant, ki je izvršna pomočnica in DJ-ka, je dejala: "Zelo smo presenečeni. Donacije, ki smo jih prejeli, so bile zelo cenjene. Imeti nekoga, kot je Kate Winslet ... Ne morem si razložiti, kako zelo spoštujem to žensko kot igralko, kaj šele zdaj kot posameznico in kot človeka, da je tako velikodušna. Poslala je tudi lepo sporočilo. Da je bilo tako osebno, je bilo tako posebno," je razkrila.

Kate Winslet je na platformi v sporočilu zapisala: "Lily-Rae želim čarobne dogodivščine, da bo lahko ustvarila veliko posebnih spominov, ki jih bo hranila! Z veliko ljubezni, Kate Winslet in družina."

Donacija materi zelo veliko pomeni, saj sama finančno tega ne bi zmogla. Da se hčeri vid slabša, je opazila, ko je bila ta stara pet let, v šoli pa je težko brala. Mladostnici so leta 2023 diagnosticirali juvenilno makularno distrofijo, družina pa je pred nekaj tedni prejela potrditev, da ima Stargardtovo bolezen. Merchantova je diagnozo opisala kot življenjsko spremembo. "Zdaj je vse odvisno od tega, kaj lahko naredimo skupaj in kako ohranimo te spomine," je rekla."Želim živeti za danes. Obe živiva za danes."