Kate Winslet donirala za stroške elektrike za 12-letnico z zdravstvenimi težavami

Igralka Kate Winslet je donirala 19400 evrov materi, ki se spopada z velikimi stroški električne energije, ki jih povzročajo aparati, ki pri življenju ohranjajo njeno 12-letno hči Freyo . Hči Carolynne Hunter ima namreč hujše zdravstvene težave, zaradi katerih ne govori in je slepa, ves čas pa potrebuje tudi napravo, ki ji dovaja kisik.

Škotinja se je tako odločila, da bo za pomoč prosila donatorje na eni izmed platform, ki omogočajo zbiranje sredstev, da bi lahko hči še naprej uporabljala napravo za kisik in aparat, ki meri srčni utrip. Njen zastavljeni cilj je bil zbrati nekaj več kot 22000 evrov, le nekaj dni po zagonu kampanje pa je prejela donacijo 19400 evrov, ki ji jih je namenila Kate Winslet z družino. Zvezdnica svoje geste ni komentirala.

Hunterjeva, ki ima sicer štiri otroke, je ob donacijski kampanji zapisala: "Ne obstaja način, s katerim bi lahko zmanjšala porabo električne energije v našem domu. Jaz in moja starejša hči živiva v veliki revščini, da lahko Freyo ohranjamo zdravo in ji je udobno. Ob tem poskrbiva, da dobiva vso potrebno oskrbo, čeprav skrbim, da so moji računi najnižji, kot je sploh možno."