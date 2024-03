Kate Winslet kritično nad hujšanje s pomočjo zdravila za diabetes

Pred kratkim je za zdravilo izvedela tudi Kate Winslet "Pravzaprav ne vem, kaj je zdravilo Ozempic, vse, kar vem, je, da je to neka tableta, ki jo ljudje vzamejo ali nekaj podobnega," je za New York Times priznala Kate. Ko je 48-letnica v intervjuju izvedela, da je zdravilo v obliki injekcije, ki je namenjena sladkornim bolnikom, pa v trenutku ni bila več navdušena. "O moj bog, to se sliši grozno," je dodala.

Čeprav ji ideja o hujšanju z zdravilom za diabetes ni všeč, se je tudi sama že borila z zdravstvenimi težavami, saj je na vrhuncu svoje priljubljenosti razvila motnje hranjenja. "Nikoli nisem nikomur povedala, ker ljudje okoli tebe vedno govorijo kako dobro si videti in da si shujšal. Moja teža je ena od stvari, o katerih ne dovolim, da se govori." Za The Guardian pa je leta 2021 povedala: "Skoraj je že smešno, kako kritični in kruti so bili do mene novinarji tabloidov. V tistem času še nisem vedela, kdo sem, komentirali so moj videz, ocenjevali, koliko tehtam, in objavljali domnevne diete, ki naj bi se jih držala. Vse to je bilo grozno brati."

V podkastu Happy Sad Confused pa je igralka razkrila, da bi se situacije zdaj lotila drugače. Vsem, ki so jo napadali glede njenega videza, bi želela sporočiti, naj si ne drznejo takšnega ravnanja z njo, saj je bila mlada ženska, katere telo se spreminja, v tistem obdobju pa je bila prestrašena in negotova, in da ni potrebe, da se situacijo še otežuje.