Kate Winslet o homofobiji v Hollywoodu: Poznam igralce, ki skrivajo svojo spolno usmerjenost

Kate Winslet se je v intervjuju razgovorila o trenutni situaciji v Hollywoodu. Povedala je, da pozna najmanj štiri igralce, ki so istospolno usmerjeni, vendar se zaradi strahu pred koncem kariere bojijo priznati, da jih privlači isti spol.

Kate Winslet je kritična do odnosa, ki ga ima Hollywood do istospolno usmerjenih igralcev. FOTO: AP

"Poznam veliko mladih igralcev–nekateri od teh so zelo znani, spet drugi šele začenjajo–ki se na smrt bojijo, da bo njihova spolna usmerjenost razkrita, to dejstvo pa bo potem velika prepreka za pridobivanje večjih in pomembnejših vlog. To je grozno,"je dejala. Ob tem je poudarila, da pozna primer, ki opiše trenutno stanje v Hollywoodu:"Zelo znan igralec je pravkar dobil svojega agenta, ki mu je dejal: 'Vem, da si biseksualec. Tega ne bi obešal na veliki zvon.'"

Igralka pozna vsaj štiri igralce, ki se trenutno soočajo s podobno situacijo:"Skrivajo svojo spolno usmerjenost. To je tako boleče. Strah jih je, da bo javnost izvedela. Vsi so na enaki misiji–ne želijo biti razkriti."Ob tem misli, da so ob razkritju bolj stigmatizirani moški igralci.

Njena kritika je bila namenjena tudi mišljenju, da igralci, ki so homoseksualci, ne morejo kakovostno odigrati vlog heteroseksualnih likov. To razmišljanje bodo po njenem mnenju odpravili samo neposredni pogovori o tej temi ter javni diskurz: "Ne nameravam kriviti Hollywooda. Pogovarjamo se samo o mladih igralcih, ki so stopili na to poklicno pot, mi pa jim moramo pomagati najti način, da to sfero še bolj odpremo. Do tega pa bo prišlo samo z manj obsojanja, diskriminacije in homofobije."