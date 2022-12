Kate Winslet o režiserju Jamesu Cameronu: Vedno ima prav

"Ne bi verjeli, kako hitre jeze je," je nekoč o režiserju Jamesu Cameronu dejala Kate Winslet, ki je z njim sodelovala pri legendarni filmski uspešnici Titanik in dodala, da bi z njim znova sodelovala zgolj za veliko denarja. 25 let kasneje zvezdnica z režiserjem ponovno sodeluje pri drugem delu Avatarja, o čemer je spregovorila v nedavnem intervjuju. Dejala je, da se je Cameronov način dela v teh letih zelo spremenil, saj sedaj zna priznati svoje napake.

"Mislim, da sva sedaj zgolj starejša, pametnejša in spremenjena človeka. Upam, da sem kreativno napredovala in se naučila veliko stvari, enako pa velja za njega. Kot režiser in oseba je izjemno napredoval," je v intervjuju za britanski Yahoo o sodelovanju z Jamesom Cameronom dejala Kate Winslet. Trenutno namreč promovira film Avatar: Pot vode, v katerem je zaigrala pod Cameronovo režisersko taktirko.

Kate Winslet je spregovorila o sodelovanju z režiserjem Jamesom Cameronom. FOTO: Profimeda

V nadaljevanju je dodala, da je 68-letni režiser genij, ki ga je ob delu izjemno gledati. "Videti podrobnosti, v katere se spusti – resnično on vleče vse niti. On je edini, ki ve za vse, kar se mora zgoditi, da bo izpolnil svojo vizijo. In vedno ima prav." Kate pravi, da je režiser, odkar je z njim nazadnje delala, svoj odnos na snemanju izboljšal. "Lepo je, ker sedaj, ko nima prav, reče: "Ja, to je bila napaka. To ne bi nikoli delovalo, ampak sem želel zgolj poskusiti in videti. Ja, motil sem se." Pomirjujoče je, da je sedaj zmožen reči: "Za to stvar bi lahko imel boljšo idejo." Vsi smo taki, zato pri Jimu to resnično cenim. Fantastičen je."