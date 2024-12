Kate Winslet o snemanju Titanika: Nisem si zaslužila tega

49-letnica se še vedno počuti slabo zaradi vseh kritik, ki jih je prejela zaradi svoje teže, ko je bil film na vrhuncu. V intervjuju za The 60 Minutes Interview je dejala: "Bilo je popolnoma grozljivo. Kakšna oseba moraš biti, da narediš/rečeš kaj takega mladi igralki?" S solznimi očmi je dodala: "Sem se srečala z njimi iz oči v oči. Pustila sem jim. Rekla sem jim, 'upam, da vas to preganja'. In to je bil odličen trenutek, ker ni bil samo zame, bil je za vse tiste ljudi, ki so bili izpostavljeni tej stopnji nadlegovanja. Bilo je grozljivo, bilo je res slabo." V intervjuju so pokazali star posnetek Kate na rdeči preprogi, kjer se je srečala z gostiteljem, ki ji je povedal, da mora obleko povečati za nekaj številk, saj je na njenih oblinah videti oprijeta.

Zvezdnica je pojasnila, da se noče sramovati staranja in da tega ne želi skrivati. Ko so jo vprašali, ali jo moti, da je na ekranu videti svojih let, je dejala: "Nasprotno. Ponosna sem na to, ker se na mojem obrazu odraža moje življenje in to je zelo pomembno. Ne bi mi padlo na pamet, da bi to želela prikriti." Igralka zatrjuje, da se ni posluževala lepotnih posegov. "Mislim, da bi ljudje morali biti bolj pametni, namesto da vztrajajo, da si popravim gube, saj se vsako leto počutim bolj udobno v svoji koži."

Zvezdnica bo naslednjega oktobra dopolnila 50 let, jubilej pa si želi obeležiti na prav poseben način."Leto želim preživeti ob izpolnjevanju 50 izjemnih stvari, pa naj gre za poseben pohod, ki ga še nisem opravila, ali za dejanja prijaznosti. Pripravljam majhen seznam," je povedala.