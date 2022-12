Kate Winslet o sodelovanju s svojo hčerko: Navdušila me je!

Igralka Kate Winslet je prvič v karieri zaigrala skupaj s svojo hčerko Mio Threapleton. 22-letnica se je po besedah slavne mame odrezala odlično. Kate je bila nad njeno igro preprosto navdušena, priznala pa je tudi, da hčerka praktično ni potrebovala njene pomoči. Serijo Jaz sem Ruth, v kateri sta skupaj zagrali, je zvezdnica napisala skupaj s filmskim ustvarjalcem Dominicom Savagom.

Kate Winslet je ponosna na svojo hčerko Mio Threapleton, ki je v seriji Jaz sem Ruth, prvič zaigrala ob slavni mami. "Navdušila me je," je za oddajo Sunday with Laura Kuenssberg razkrila 47-letnica. "Sploh ni potrebovala moje pomoči. Le tu in tam sem ji predstavila kakšen tehnični trik. To so bile samo malenkosti, kot je recimo sprememba očesne linije. Takšnih stvari te nihče ne nauči, pridejo z izkušnjami," je še dodala in ponosno priznala, da je hčerka njene nasvete cenila.

icon-expand Kate Winslet FOTO: Profimedia

Zvezdnica Titanika je razkirla tudi, da jo je njena 22-letna hčerka med snemanjem celo kdaj prosila, da se ne vmešava. "Nekajkrat mi je celo rekla, naj jo pustim pri miru in sem tiho," je priznala. Sicer pa je bila izkušnja zaigrati s svojo hčerko za Kate zelo dobra. "Imeli sva dodaten plus, saj se poznava in veva, na katere gumbe morava pritisniti ena pri drugi, da sva boljši. Mislim, da se to zelo dobro pozna tudi na končnem izdelku," je še povedala igralka, ki je že od nekdaj sumila, da se bo tudi Mia podala v igralske vode. "Pred nekaj leti je prišla do mene in rekla, da bi rada poskusila," je povedala.

icon-expand Kate Winslet in Mia Threapleton v seriji Jaz sem Ruth. FOTO: Profimedia

To, da ima hčerka priimek po očetu Jimu Threapletonu se zvezdnici zdi prej prednost kot slabost. "Zanjo je super, da ima drugačen priimek. Ko je bila izbrana za vloge, ni nihče vedel, da je moja hči in to je zelo pomembno za njeno samozavest," je še povedala Kate o hčerki, ki je svojo prvo vlogo dobila v filmu Shadows leta 2020.