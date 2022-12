Kate Winslet o vratih iz Titanika: Bilo je dovolj prostora za oba

Oboževalci Titanika se še danes, 25 let kasneje, vedno sprašujejo, ali so bila zlomljena vrata, ki so plavala v oceanu, res premajhna, da bi na njih ležala Jack in Rose. Gre za slavni prizor iz filmske uspešnice, v katerem je Jack (Leonardo DiCaprio) mesto lesenih vratih junaško odstopil Rose (Kate Winslet), ki je zaradi tega preživela, medtem ko je on v vodi zmrznil. S teorijo, ki že več let kroži po spletu in na račun katere, se nenehno pojavljajo šale, se strinja tudi britanska igralka: bilo je dovolj prostora za oba.

"Smešno je, zdi se, da se vrata v zadnjih nekaj letih ponovno pojavljajo. Ne vem, zakaj," je Kate Winslet dejala v nedavnem intervjuju za Yahoo. "Ljudje očitno delajo vse možne poskuse, ali je bilo na vratih resnično prostora za oba. Zelo je smešno. To je eno izmed tistih neodgovorljivih vprašanj. Vsi se bomo morali vrniti nazaj in videti, ali bi navsezadnje lahko oba ležala na vratih." icon-expand FOTO: Profimeda icon-chevron-left icon-chevron-right Kate trenutno promovira težko pričakovan drugi del Avatarja, v katerem je ponovno igrala pod režisersko taktirko Jamesa Camerona, ki je režiral tudi Titanik. V promocijski turneji se zato ne more izogniti vprašanjem, o legendarni ljubezenski zgodbi med Jackom in Rose. Pereče vprašanje glede lesenih vrat ji je tako zastavil tudi priljubljen britanski voditelj Graham Norton, ko je bila gostja v njegovi oddaji. Jack Whitehall, ki je bil prav tako eden izmed gostov, se je pošalil, da je bilo na vratih dovolj prostora za tri ljudi, na kar je Kate dejala: "Poslušaj, pripravljena sem imeti ta pogovor. Smešno je, kajne? Bilo je dovolj prostora za oba." PREBERI ŠE Kate Winslet o sodelovanju s svojo hčerko: Navdušila me je! Odmevne scene se je v intervjuju za BBC Radio 1 dotaknil tudi James Cameron, ki je v smehu dejal: "Neumno je, tu ni debate." V nadaljevanju je pojasnil, da tako pač je, ko pride do fikcijskih ljubezenskih zgodb. "Če res želite najti vse neumne argumente, ki so povezani s tem, se vrnimo nazaj. Mislim, ali bi Romeo lahko bil pameten in ne bi popil strupa? Da. Bi se lahko odločil in ne bi prinesel svojega majhnega bodala, zgolj za to, da se Julija z njim ne bi zabodla? Da, ampak s tem je bistvo zgrešeno," je pojasnil.