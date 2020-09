Kate Winslet obžaluje sodelovanje z Romanom Polanskim: Kaj mi je bilo?

V intervjuju za Vanity je 44-letna oskarjeva nagrajenka Kate Winslet spregovorila o sodelovanju z režiserjema Woodyjem Allenom in Romanom Polanskim , ki sta pod drobnogledom javnosti zaradi spolnih nadlegovanj. Z novinarjem se je igralka sprava pogovarjala o tem, kakšen zgled želi biti ostalim mlajšim ženskam, ki jo spremljajo na njeni igralski poti, nato pa je naslovila še sodelovanje z omenjenima režiserjema: "Kaj za vraga sem počela z Woodyjem in Romanom? Ko zdaj gledam na celotno situacijo, mi je neverjetno, kako sta bila spoštovana, tako v filmski industriji kot nasploh. To je sramotno."

Igralka je leta 2011 nastopila v filmu Masaker (Carnage) , ki ga je režiral Polanski, leta 2017 pa je sodelovala z Allenom pri filmu Lunapark (Wonder Wheel). Woody je pod drobnogledom medijev zaradi neprimernega odnosa s svojo posvojeno hčerko Dylan Darrow . Obtožbe o spolnem napadu je prvič navedla v pismu leta 2014, ki je bil objavljen v The New York Timesu . Woody je očitke zanikal.

Winsletova je že leta 2017 komentirala govorice: "Pred tem Woodyja nisem poznala in ne vem prav dosti o njegovi družini. Kot igralka v filmu se moram preprosto umakniti in si reči, da o teh stvareh ne vem ničesar, zato ne morem potrditi, ali je to res ali ne. Občutke potisneš na stran in le sodeluješ s človekom. Woody je izjemen režiser. Tudi Roman Polanski je. Z obema moškima sem imela dobre poslovne izkušnje in to je moja resnica."

Polanski je bil aretiran leta 1977, ker je bil obtožen domnevnega posilstva 13-letne deklice.Za obtožbo je priznal krivdo, po tem pa so javno spregovorile še štiri ženske, ki so od leta 2010 Polanskega obtožile spolnega nasilja, ko so bile same še mladoletne. Te obtožbe je zanikal.