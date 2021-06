Kate Winslet o možu: On je absolutno najboljši življenjski partner

Oskarjevka Kate Winslet je pred kratkim znova pohvalila svojega moža, ki je znan tudi pod imenom Ned Rocknroll . Dejala je, da je njen mož 'zelo vroč, superčlovek gospodinjec'. Poslovnež in igralka sta se poročila leta 2012, to pa je igralkin tretji zakon.

"Vedno pazi na naju. Še posebej name. Prej sem mu rekla 'Neddy, lahko nekaj storiš zame?' On pa je samo rekel, da karkoli," je dejala za New York Times in dodala:"On je absolutno najboljši življenjski partner."

"Imam res neverjetno srečo. Za nekoga, ki trpi za tako hudo obliko disleksije, kot jo ima moj mož, je neverjeten v branju besedila z mano. Res težko je zanj, ko mora z mano na glas brati besedilo, a on to vseeno naredi," je o možu povedala Winsletova.

Čeprav si je poslovnež pred leti nadel vzdevek Rocknroll, ga je dobitnica oskarja nekoč opisala kot diametralno nasprotje tega."Je vegan, dela jogo, vadi dihalne vaje in plava v hladni vodi," ga je opisala in dodala še:"Ni načrtoval, da bo spoznal in se poročil z žensko, ki živi tako na očeh javnosti in jo toliko ljudi ocenjuje."

Igralka ima še 20-letno hči Mio in 17-letnega sina Joeja iz prejšnjega zakona. Winsletova je nekoč razkrila, da je imela zlat kipec, ki ga je prejela za najboljšo igralko za nastop v filmu Bralec, več let razstavljen kar na stranišču. "Ne vem, kje je oskar trenutno. Mislim, da bi lahko bil v sinovi sobi. Ampak je res bil več let na stranišču," je priznala 45-letna igralka.