Kate Winslet po uspehu filma Titanik: Moje življenje je bilo precej neprijetno

"Čutila sem, da moram imeti določen videz in biti določena oseba, medijska pozornost tistega časa pa je bila res velika. Moje življenje je bilo precej neprijetno," je priznala Winsletova in dodala: "Novinarji so pogosto govorili, da bi po Titaniku lahko delala karkoli, a sem se odločila za te majhne stvari, jaz pa sem jim odgovarjala, da sem se res tako odločila, saj je bilo biti slaven grozno!"

Zvezdnica je v preteklosti že večkrat govorila o slavi, ki jo je doživela po filmu Titanik. Leta 2021 je v podcast oddaji WTF With Marc Maron priznala, da se je po vlogi v uspešnici počutila napadeno s strani britanskih medijev, zato se je ravnala po samoohranitvenem občutku.

"Vse se je spremenilo čez noč," je dejala o nenadni slavi in dodala: "Podvržena sem bila precejšnjemu, tudi osebnemu fizičnemu nadzoru in precej kritizirana – britanski tisk je bil pravzaprav precej neprijazen do mene. Imela sem občutek, da me nadlegujejo. Spomnim se, da sem razmišljala, da je vse skupaj grozno in da upam, da mine. In je res minilo, a sem ob tem spoznala, da nočem slave, če je ta takšna, saj na to nisem bila pripravljena."

Zvezdnica je nedavno znova spregovorila tudi o sodelovanju z Leonardom DiCapriem, s katerim sta bila soigralca v filmu Titanik, dvojica pa se je med snemanjem spoprijateljila. "Ko sem začela sodelovati z Leom, nama je uspelo najti svoj ritem. Neverjetno je pogledati nazaj in znova razmišljati o tem. Bil je zmešnjava dolgega, suhcenega in nekoordiniranega telesa. Bil je zelo sproščen in imel je neverjetno energijo, ki je bil res magična. Spomnim se, da sem sama pri sebi razmišljala, da bo to še zelo zabavno in zagotovo se bova ujela. Res sva se," je pred časom priznala igralka.