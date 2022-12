Kate Winslet podrla rekord Toma Cruisa v zadrževanju diha pod vodo: Ubogi Tom!

47-letna igralka je v intervjuju priznala še, da ji je pri vaji zadrževanja diha pomagal mož Edward Abel Smith, znanega tudi kot Ned Rocknroll, s katerim se je poročila leta 2012. "Ned je izjemno fit, zdrav in je sposoben veliko stvari," je povedala. "Uril se je z menoj, tako da smo bili varni, če bi moral vaditi brez našega inštruktorja, saj tega res ne moreš narediti sam. To je enako kot potapljanje: imeti moraš prijatelja. To je šport, to je spretnosti in tvoje telo se prilagodi, da lahko to naredi. Zato je bilo imeti Neda zelo pomembno," je še dodala.