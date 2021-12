Kate Winslet pogrešala Leonarda DiCapria: Nisem mogla nehati jokati

"Nisem mogla nehati jokati. Poznam ga že polovico svojega življenja. In jaz se nisem kar znašla v New Yorku ali on v Londonu, kjer bi se dobila, šla na kavo ali večerjo in poklepetala. Tri leta nisva mogla zapustiti vsak svoje države in tako kot mnogi prijatelji, ki ne živijo v isti državi, se tudi midva nisva videla zaradi covida-19. Sva zelo dobra prijatelja in povezana sva za celo življenje," je povedala 46-letna igralka.

"Ne vem, če bom še zaigrala v vlogi Mere, če pa se zgodi, da bomo posneli tudi drugo sezono, bi morali vključiti tudi grozodejstva, ki so se dogajala v policiji tako v Angliji kot v Ameriki. Ne moremo se pretvarjati, da se te stvari niso zgodile. Grozno je, kajne? To dogajanje v tem času, ko se vsi počutimo nemočne in izdane. Moramo najti način, da vse to spremenimo v nekaj pomembnega, uporabiti moramo svoj glas za ljudi, ki tega v tem trenutku nimajo," je še povedala in dodala, da se tega sedaj bolj zaveda in se bo tudi sama trudila to spremeniti.