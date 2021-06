Kate Winslet preprečila retuširanje svojih starostnih gub

V intervjuju za New York Timesje 45-letna igralka povedala, da ji je režiser kriminalne serije zagotovil, da bo del posnetka ljubezenskega prizora, v katerem je viden del njenega trebuha, ki ni tako vitek, kot to narekujejo lepotni ideali, v postprodukciji odstranil, na kar je Kate odgovorila: "Ne drzni si." To pa ni bila edina od njenih zahtev, da je v svoji vlogi videti čim bolj naravno in pristno. Igralka je ponosno povedala, da je dvakrat zavrnila promocijski plakat za serijo, potem ko je opazila, da je bila njena koža na njem retuširana. Verjame namreč, da se občinstvo močneje poistoveti z liki, ki so videti resnično. Ustvarjalci so slednje seveda želeli preprečiti, a je Kate odločno vztrajala pri svojem: "Fantje, vem koliko gubic imam ob očesih, prosim dajte jih nazaj."

Z oskarjen nagrajena igralka je povedala, da so gledalci 'lačni' serij in filmov, ki realno prikazujejo ženska telesa. Meni, da se ljudje z njenimi liki povežejo tudi zato, ker je vedno prikazana kot "popolnoma funkcionalna ženska s pomanjkljivostmi ter telesom in obrazom, ki delujeta v skladu z njeno starostjo, življenjem in domovino".