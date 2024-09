Kate Winslet razkriva, da je bila voda v filmu Titanik visoka le do pasu

Kate Winslet je med pogovorom na premierni projekciji njenega prihajajočega filma v New Yorku razkrila nekaj zanjimivih podrobnosti s snemanja romantične tragedije Titanik. "Morda ne bi smela tega izdati, vendar voda nam je bila samo do pasu in Leo je med snemanjem pravzaprav klečal na tleh," je razkrila, kako so snemali znan prizor, v katerem se lik Jack in Rose opirata na lesena vrata sredi oceana in poskušata preživeti potop velike ladje.

Kate Winslet je nedavno razkrila zanimivo dejstvo o tragičnem prizoru iz filma Titanik. Med pogovorom na premierni projekciji njenega prihajajočega filma Lee v New Yorku se je znova pojavila tema zloglasnega filmskega prizora, v katerem se Rose, ki jo igra Kate Winslet, in Jack, Leonardo DiCaprio, obešata na lesena vrata, ki plavajo v oceanu in skušata preživeti potop Titanika. Že leta namreč poteka razprava o tem, ali bi Jack Dawson lahko stal na kosu plavajočega lesa poleg Rose Dewitt Bukater, potem ko se je ladja potopila in tako preživel.

V pogovoru je 48-letna Winslet razkrila, da voda ni bila niti približno tako globoka, kot je bilo videti na zaslonu, in dodala, da je bilo zanjo zelo preprosto izstopiti iz bazena in med snemanjem iti na stranišče. Priznala je, da je 49-letni DiCaprio verjetno dobil posttravmatsko stresno motnjo, ker so ga tolikokrat spraševali o prizoru z vrati, igralka pa je o snemanju prizora dejala: "No, to je bil precej neroden bazen, kajti bil je do pasu visok. Kar naprej sem spraševala ali grem lahko na stranišče, kar pa je pomenilo, da sem morala stopiti stran od vrat, iti do roba bazena, stegniti nogo čez rob, se povzpeti čez in se po isti poti spet vrniti. Grozno je bilo," je dodala v koncertni dvorani Kaufmann v New Yorku."Kakorkoli že, voda je bila samo do pasu. Bojim se reči, vendar je Leo klečal na tleh. Morda ne bi smela tega izdati, da me ne bo pozneje klical režiser James Cameron," se je pošalila.

Winsletova se je drugje v klepetu spomnila, da se je z dvema prijateljema prikradla v kino v New Yorku, da bi si prvič ogledala Titanik, saj na premierne uprizoritve ni utegnila priti."Ko je bil premierno prikazan v Londonu, mi je bilo res slabo. Zaradi zastrupitve s hrano sem bila v bolnišnici v Londonu, res čudno. In ko je izšel v ZDA, sem bila pravzaprav na pogrebu," je pojasnila britanska zvezdnica."Mislim, grozljivo je, ko pomislim na to. Seveda tega ne bi zamudila nikoli, tako da sem nekako pogrešala vse okoli izida Titanika, tako da me je vesolje želelo nekako zaščititi ali me samo opominja, naj delam stvari, ki so pomembne," je dodala in opisala, da je bilo precej čudno biti v nabito polni dvorani in tako gledati film.