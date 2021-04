Kate za pogreb princa Filipa izbrala poseben nakit

Pogreba princa Filipa so se zaradi strogih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa udeležili le ožji člani kraljeve družine. Med njimi je bila seveda tudi Kate Middleton, žena princa Williama, Filipovega vnuka. Kate je na žalni slovesnosti navdušila z eleganco in s skrbno izbranim nakitom, ogrlico in uhani, ki imajo dolgo kraljevo zgodovino.

icon-expand Kate Middleton je za pogreb princa Filipa nosila dragocen kraljičin nakit. FOTO: Profimedia 39-letna vojvodinja Cambriška je skupaj z najožjimi člani kraljeve družine na zadnjo pot pospremila princaFilipa, ki je našel svoj večni dom v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor v Angliji. Kate je ob tej priložnosti nosila črno elegantno črno žalno obleko in klobuček s tančico, pozornost pa je pritegnil tudi njen nakit. Ogrlica in uhani, ki jih je Kate nosila na žalni slovesnosti, imajo za kraljevo družino poseben pomen. Gre za biserno ogrlico v štirih vrstah, ki je v lasti kraljice Elizabete II., na sredini pa se blešči velika diamantna sponka. Ogrlico je leta 1982 med obiskom Nizozemske nosila tudi princesa Diana. Kraljica pa jo je v dar dobila od japonske vlade. Strokovnjaki so ob tem mnenja, da gre za pozornost, s katero kraljica izkazuje čast morebitni bodoči naslednici. icon-expand Kraljica Elizabeta II. z biserno ogrlico. FOTO: Profimedia Kate se je v preteklosti v javnosti že pojavila s to ogrlico. Nosila jo je leta 2017, ko se je udeležila slovesnosti ob 70. obletnici poroke kraljice Elizabete II. in princa Filipa. Svečana večerja je potekala v njuni rezidenci v Berkshiru. icon-expand Kate Middleton s kraljičino ogrlico in princ William leta 2017 FOTO: Profimedia Uhani, ki jih je tokrat nosila Kate, so kraljičini uhani 'Bahrain Pearl', ki jih je nosila že prej na praznik Remembrance Day oziroma ob dnevu spomina leta 2016, eno leto po tem, ko jih je na istem dogodku nosila tudi kraljica. Bleščeči uhani so narejeni iz biserov, ki jih je kraljica dobila ob poroki s Filipom leta 1947. Viseči uhani zajemajo velik okrogel diamant, pod katerim visi en manjši diamant. Temu sledijo trije diamanti in še trije manjši diamanti, ki se zlijejo v viseč biser. icon-expand Kate je k ogrlici skombinirala čudovite uhane z diamanti. FOTO: Profimedia icon-expand