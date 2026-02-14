Naslovnica
Tuja scena

Katera dekleta so grela srce in posteljo Bad Bunnyja?

14. 02. 2026 08.00

Avtor:
K.A.
Bad Bunny svoje ljubezensko življenje dokaj uspešno skriva pred javnostjo.

Bad Bunny je trenutno eno največjih imen svetovne glasbe, saj je zvezdnik nedavno osvojil dva grammyja, obenem pa navdušil s spektaklom med polčasom slovitega Super Bowla. Kljub svetovni prepoznavnosti pa se raper vseeno trudi, da bi nekaj svojega življenja ohranil zase, predvsem na ljubezenskem področju. V duhu praznika zaljubljencev smo preverili, katera dekleta so mu grela srce in posteljo.

Benito Antonio Martínez Ocasio je trenutno ena najvidnejših latinskih glasbenih osebnosti. Javnosti veliko bolj znan pod imenom Bad Bunny je letos osvojil dva grammyja, doletela pa ga je prav posebna čast. Nastopil je med polčasom slovitega finala ameriškega nogometa, poskrbel pa je za kar 14 minut dolg spektakel z dovršeno glasbeno in plesno spremljavo.

Portoričan je navdušil ob polčasu zadnjega Super Bowla.
Portoričan je navdušil ob polčasu zadnjega Super Bowla.
FOTO: Profimedia

Kljub temu, da uživa svetovno slavo in prepoznavnost, je zvezdnik eden od tistih, ki svojega zasebnega življenja ne deli rad z javnostjo. To še posebej velja za njegova ljubezenska razmerja, med katerimi je bilo le eno precej javno. Svoje občutke raje kot v intervjujih opisuje v pesmih, saj je leta 2023 za Vanity Fair razkril, da ne vidi potrebe po delitvi informacij o svoji zasebnosti s svojim občinstvom. "Ne vedo, kako se počutim in kako živim. Ne vedo nič in ne želim, da vedo," je dejal. A seznam njegovih nekdanjih deklet vseeno ni tako skrit pred javnostjo.

Prva ljubezen - Carliz De La Cruz Hernández

Carliz De La Cruz Hernández je bila prva javnosti znana partnerka Bad Bunnyja. Spoznala sta se leta 2011 med študijem na Univerzi v Portoriku in bila v razmerju več let. Mediji so poročali o njuni domnevni zaroki leta 2016, vendar sta se pred poroko razšla. Leto kasneje sta želela obuditi zvezo, a se jima tudi v drugo ni izšlo. Carliz je aktivno sodelovala pri začetkih pevčeve kariere, leta 2023 pa vložila tožbo, v kateri je želela odškodnino. Zahtevala je 40 milijonov dolarjev oziroma okoli 34 milijonov evrov. V tožbi ga je obtožila nepooblaščene uporabe posnetka njenega glasu v pesmih Pa Ti in Dos Mil 16. Zadeva je sicer še vedno nedokončana.

Bad Bunny svoje ljubezensko življenje dokaj uspešno skriva pred javnostjo.
Bad Bunny svoje ljubezensko življenje dokaj uspešno skriva pred javnostjo.
FOTO: AP

Ženska, ki je tiho podpirala zvezdnika - Gabriela Berlingeri

Po letu 2017 je 31-letnik začel romantično razmerje z oblikovalko nakita Gabrielo Berlingeri, s katero se je srečal v portoriški restavraciji po nastopu. Zveza med njima je bila dolgo časa skrbno varovana pred očmi javnosti. Berlingerijeva je imela v njegovem življenju in karieri pomembno podporno vlogo. Dokaz njune povezanosti je bilo tudi njeno sodelovanje pri pesmi En Casita z albuma, izdanega leta 2020. Javno sta se redko pojavljala skupaj. Eden izmed redkih primerov je bilo njuno skupno poziranje na podelitvi Billboard Latin Music Awards leta 2021. Čeprav javnosti ni natančno znano, kdaj sta se razšla, sta ohranila dobre odnose, kar je bilo razvidno tudi ob njeni nedavni čestitki pevcu ob prejemu dveh grammyjev. A ne le podelitev nagrad, družila sta se tudi na romantični valentinovi večerji pred dvema dnevoma, kar je med oboževalci že poskrbelo za namigovanja o morebitni obuditvi romance.

Gabriela Berlingeri in Bad Bunny
Gabriela Berlingeri in Bad Bunny
FOTO: Profimedia

Najbolj javno razmerje doslej - Kendall Jenner

Leta 2023 se je Portoričan spustil v najbolj javno razmerje doslej. Vse od februarja dalje so ga namreč videvali v družbi Kendall Jenner. Resničnostna zvezdnica je tudi sama javna osebnost in težko sta ostala skrita pred paparaci. A nekako je bilo videti, da se s tem ne obremenjujeta. Skupaj sta se pojavljala na prireditvah, kot so Coachella, zabava po Met Gali in tekme lige NBA. Po poročanju virov naj bi se skupaj dobro zabavala. Raper naj bi bil popolnoma drugačen od nekdanjih partnerjev slavne manekenke. Njuno razmerje se je končalo konec istega leta, razlog za razhod pa naj bi bilo po pisanju tujih medijev dejstvo, da nista bila na isti 'življenjski' strani.

Kendall Jenner in Bad Bunny
Kendall Jenner in Bad Bunny
FOTO: Profimedia

Druga priložnost, a brez srečnega konca - Kendall Jenner še enkrat

Le pet mesecev kasneje, maja 2024 sta se zvezdnika znova našla. Skupaj so ju opazili na zabavi po prireditvi Met Gala in številni so že namigovali, da bosta znova poskusila. A se jima tudi v drugo ni izšlo. Svojega odnosa s Kendall pevec ni nikoli potrdil, a je v intervjuju zaVanity Fair leta 2023 priznal, da se z nekaterimi ljudmi sporazumeva v angleškem jeziku. Znano je namreč, da 30-letnica ne govori špansko, kar je zvezdnikov materni jezik. To se je očitno izkazalo za preveliko oviro v njunem odnosu. Glede na to, da je šlo za njegovo najkrajše razmerje doslej, je bila očitno moteča tudi prevelika osredotočenost javnosti na njun odnos.

Raperjeva filozofija o zasebnosti in trenutni status

Priljubljeni raper naj bi bil trenutno torej samski ali pa svojo novo ljubezen le izjemno dobro skriva pred javnostjo. Njegova doslednost pri zaščiti svojega zasebnega življenja ga postavlja kot zanimiv primer zvezdnika v industriji, ki je sicer nagnjena k maksimalni izpostavljenosti. Bad Bunny s svojim primerom dokazuje, da je mogoče ohraniti avtonomijo nad osebnimi informacijami, tudi ob prisotnosti ogromne slave in nenehnega javnega interesa. Ta strategija pa ne zmanjšuje njegove popularnosti, temveč ji morda celo dodaja mističnost, ki jo cenijo njegovi oboževalci.

Razlagalnik

Bad Bunny, rojen kot Benito Antonio Martínez Ocasio, je portoriški pevec, reper in igralec, ki je postal ena največjih mednarodnih glasbenih zvezd. S svojim edinstvenim slogom, ki združuje urbano glasbo, reggaeton in latinsko trap, je osvojil srca milijonov po vsem svetu. Poleg glasbene kariere je znan tudi po svojem aktivizmu in zavzemanju za pravice LGBTQ+ skupnosti ter po svojem modnem izražanju, ki pogosto ruši stereotipe.

Reggaeton je glasbeni žanr, ki izvira iz Portorika in Paname ter združuje vplive jamajškega dancehalla, karibske glasbe, hip hopa in latinskoameriških ritmov. Značilni zanj so repetitivni ritmi, vključno s "dembow" ritmom, ter besedila, ki pogosto obravnavajo teme ljubezni, zabave, socialnih vprašanj in vsakdanjega življenja. Reggaeton je postal globalni fenomen, ki ga izvajajo številni umetniki, med njimi tudi Bad Bunny.

Latinskoameriški trap je glasbena zvrst, ki je nastala kot latinskoameriška različica ameriškega trapa, podžanra hip hopa. Zanj so značilni počasni, temačni ritmi, poudarjeni basni in pogosto avtomatski popravki vokalov (auto-tune). Besedila se pogosto osredotočajo na teme, kot so ulično življenje, bogastvo, zabave, droge in nasilje, čeprav se pojavljajo tudi bolj osebne ali romantične teme. Bad Bunny je eden najvidnejših predstavnikov tega žanra, ki je s svojim delom močno vplival na njegovo popularizacijo po svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Bad Bunny Carliz De La Cruz Hernández Gabriela Berlingeri Kendall Jenner latino zvezdnik ljubezensko življenje zasebnost slavnih

