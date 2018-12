Katera je v žep pospravila največ milijonov?

Revija Forbes je objavila seznam najbolje plačanih manekenk na svetu v obdobju med junijem 2017 in junijem 2018. Na seznamu so se seveda znašla velika imena iz modnega sveta. In katera je nesporna zmagovalka?

Najbolje plačana manekenka je Kendall Jenner. FOTO: Profimedia 22-letna Kendall Jenner je po lestvici revije Forbes najbolje plačana manekenka na svetu v letu 2018. Zanimivo je, da se je že lani zavihtela na sam vrh in tako po 14 letih vrgla s prestola 37-letno kraljico modnih brvi Gisele Bündchen. Jennerjeva je v obdobju enega leta, med lanskim in letošnjim junijem, zaslužila 22,5 milijona dolarjev (približno 19.830.777 evrov). Na drugem mestu seznama se je znašla Karlie Kloss, ki je v enem letu zaslužila 13 milijonov dolarjev (približno 11.457.782 evrov). Tretje mesto pa si delita kar dve, in sicer Rosie Huntington Whitely in Chrissy Teigen, ki sta v enem letu zaslužili po 11,5 milijona dolarjev (10.135.730 evrov). Deseterico je zaključila manekenka Doutzen Kroes, ki je zaslužila osem milijonov dolarjev (približno 7.050.943 evrov). Celoten seznam TOP 10 manekenk, ki so v enem letu zaslužile največ, si poglejte v priloženi fotogaleriji. FOTO: Profimedia