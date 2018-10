Katera je z izbiro obleke najbolj zadela?

V Los Angelesu je potekal dobrodelni dogodek, ki ga je organizirala ameriška fundacija za raziskavo aidsa amfAR. Po slavnostni preprogi so se sprehodile tudi Heidi Klum, Katy Perry in Carmen Electra, manjkala pa nista niti Robin Thicke in njegova noseča izbranka April Love Geary.

Katy Perry FOTO: Profimedia Na slavnostnem dogodku ameriške fundacije za raziskavo aidsa amfAR so se ta večer poklonili pop pevkiKaty Perry. Zvezdnica je dobila posebno priznanje za svoj prispevek k boju proti aidsu ter za humanitarno delo. Zabave amfAR sicer potekajo po vsem svetu, poleg Los Angelesa še v Canessu, Parizu, New Yorku in Sao Paulu, na njih pa znani in predvsem premožni obrazi na dražbah zbirajo denar za boj proti aidsu. Tokratnega dogodka se je udeležil tudi 41-letni glasbenik Robin Thicke, ki se je po črni preprogi sprehodil s svojo srčno izbranko 23-letno April Love Geary, s katero pričakuje naraščaj. Robin Thicke in noseča April Love Geary FOTO: Profimedia Poleg Katy Perry in Robina so se po slavnostni preprogi sprehodili tudiHeidi Klum, Eve, Carmen Electrain drugi. Več v priloženi fotogaleriji. FOTO: Profimedia