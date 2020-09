Katera lepotica je premagala Buraka?

Kot zanimivost, Burak je imel ob zadnjem pogledu na Instagramu 15.665.840 sledilcev, medtem ko lepa Hande 15.679.434 – seveda se številke ves čas spreminjajo in so že poskočile.

Med kariero je dobila kar nekaj priložnosti, da je pokazala svoj igralski talent. V seriji Aşk Laftan Anlamaz (2016–2017) je odigrala glavno vlogo Hayat Uzun. Kasneje je sledila vloga Hazal v seriji Črni biser (Siyah Inci) , nato pa še vloga v seriji Halka. Lani je snemala serijo Azize , ki so jo ukinili zaradi prevelikih stroškov in zgodba ni dobila epiloga.

Mlade igralke sicer še nismo imeli priložnost videti na televizijskih zasloni v Sloveniji, a ne dvomimo, da se to lahko kmalu spremeni. Hande se je rodila 24. novembra 1993 in ima sestro Gamze . Igralkino družino je lani doletela tragedija, saj je umrla njuna mama Aylin .

Izbruh koronavirusa mu je sicer pokvaril načrte, saj se je želel vrniti v Ameriko in srečo poskusiti čez lužo. A vsaka stvar je za nekaj dobra. Z vlogo je namreč prišla vse večja priljubljenost, oboževalk pa mu ta hip ne manjka.

Glavna junaka ljubezenske zgodbe Hande in Kerem sta že v prvi epizodi dokazala, da imata odlično kemijo in da ju kamera naravnost obožuje. In to so začutili tudi zvesti gledalci in gledalke, saj serija iz tedna v teden podira rekorde gledanosti.