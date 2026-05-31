Tuja scena

Katera zvezdniška imena so se mudila v Budimpešti?

Budimpešta, 31. 05. 2026 09.15 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik E.M.
The Killers

Začelo se je, še preden se je zares začelo. Na polno, izjemen nastop. Več kot 60-tisočglava množica navijačev v Puskás areni je imela namreč pred nogometnim priložnost spremljati tudi glasbeni spektakel.

Če je verjeti reklamnim spotom, kaže, da je David Beckham tisti, ki je kriv, da je 67-tisočglavo množico finala Lige prvakov ogrevala skupina The Killers. Ameriški rockerji so pripravili pravi spektakel plesalcev, pirotehnike in svojih največjih uspešnic, ki jih je z njimi prepevala celotna arena, odlično oceno za nastop pa so prejeli tudi od tradicionalno zelo kritičnih spletnih komentatorjev.

Finalni obračun Angležev in Parižanov pa so spremljali tudi številni zvezdniki. Med njimi so bili upokojeni nogometni junaki, kot sta Luis Figo in nekdanji dolgoletni trener topničarjev Arsene Wenger. Presnela Kimpembeja in legendarnega francoskega reprezentanta Thierryja Henryja je doletela čast, da sta pred začetkom obračuna na igrišče prinesla enega izmed najbolj markantnih in zaželenih športnih pokalov, medtem ko je na klavir igral izvrstni madžarski pianist Adam Gyorgy.

Kamere so med občinstvom ujele tudi ameriškega reperja Travisa Scotta, ki je v Budimpešto pripotoval že včeraj, svoj ljubljeni klub je s tribune spodbujal tudi zvezdnik priljubljene serije Emily v Parizu Lucien Leon Laviscount.

KOMENTARJI1

zeko2105
31. 05. 2026 10.09
killers, porazno, ubijalsko
