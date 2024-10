Katere pijače Martha Stewart ne more piti že od fakultete dalje?

Martha Stewart je bila v času študentskih let očitno velika ljubiteljica gina. Prav omenjene alkoholne pijače je namreč spila toliko, da je vse od takrat sploh ne more več poskusiti. Kljub vsemu pa je 83-letnica pripravljena narediti izjemo za svojega prijatelja Snoop Dogga, ki je nedavno lansiral svojo linijo pijače, v kateri je žgana pijača, ki zvezdnici sicer ni ravno pri srcu.

OGLAS

Se vam je kdaj katera hrana ali pijača tako zamerila, da čeprav ste jo nekoč oboževali, danes o njej ne morete niti slišati? Tako se je zgodilo tudi Marthi Stewart. V času študija in študentskih let je več kot očitno oboževala gin, ki pa ji kasneje ni več stekel po grlu. "Na faksu sem se tako napila gina, da ga od svojih 20. let nisem več poskusila," je razkrila.

Martha Stewart je predstavila svojo novo knjigo. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica je nedavno pripravila zabavo v elegantni restavraciji Four Twenty Five v New Yorku ob izdaji svoje nove knjige, na kateri je bil med gosti tudi Snoop Dogg. Prav raper je še eden od tistih zvezdnikov, ki so se odločili, da bodo lansirali svojo linijo alkoholnih pijač. 52-letnik si je izbral gin.

Podjetnica je že dolga leta dobra prijateljica z raperjem Snoop Doggom. FOTO: Profimedia icon-expand