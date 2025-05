Katere spletne šale na račun Evrovizije so najbolj nasmejale?

Splet so tekom evrovizijskega tedna preplavile številne viralne šale na račun priljubljenega glasbenega tekmovanja. Uporabniki so se pošalili na račun tekmovalcev, napetega razpleta in dejstva, da se mora vsaka stvar zaključiti, tudi letošnji spektakel. Katere šale so najbolj nasmejale ljudi, ki vstopajo v tako imenovano post-evrovizijsko 'depresijo'?

OGLAS

Bolečina v prsih, krči v želodcu in potne dlani ter globoko dihanje. Takšne občutke je občutil marsikateri gledalec med spremljanjem razglasitve zmagovalca, ko sta se v končnem dvoboju pomerila Izrael, zmagovalec po mnenju občinstva in Avstrija, zmagovalka po mnenju strokovnih žirij. "Že tako imam visok pritisk, Evropa, zakaj mi to počneš?" se je v komentarjih pod spletno šalo spraševal eden od uporabnikov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Čestitke, šefica. Preživela si najbolj strašljivo razglasitev zmagovalca v zgodovini Evrovizije," se je glasila še ena od šal na račun napetega razpleta, na koncu katerega je slavila Avstrija in pevec JJ z operno balado Wasted Love.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nestrinjanje z glasovi ljudstva je eden od uporabnikov komentiral s spodnjo objavo, za katero si je izposodil reakcijo frnacoske predstavnice iz leta 2023, ko je izvedela za nizko število točk. "Zaradi televotinga se počutim tako," je pripisal.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Uporabnikom na spletu, ki so te dni šale ustvarjali kot po tekočem traku, niso ušli niti tekmovalci. Predstavnika Albanije so primerjali z likom Gruja iz filmske franšize Minioni, med nastopom 52-letne Poljakinje pa so se oglasile mlajše generacije in se pošalile, da med opazovanjem njenih vrtoglavih plesnih trikov sami čutijo bolečino v križu, četudi štejejo manj let kot ona.

Predstavnika Albanije so primerjali z likom Gruja iz filmske franšize Minioni. FOTO: AP - Profimedia icon-expand

Našle pa so se šale tudi na račun dejstva, da se je letošnja Evrovizija zaključila, s tem pa so se zaključile tudi vse aktivnoti, povezane z njo. Oboževalci glasbenega tekmovanja so se tako že pošalili, da vstopajo v tako imenovano post-evrovizijsko depresijo. "Grenko-sladki občutki," j vse skupaj opisal eden od uporabnikov.