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Tuja scena

Katere zvezdnice bodo družice Taylor Swift?

New York, 10. 06. 2026 12.35 pred 15 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Taylor Swift

Zadnje dni tuje medije polnijo novice o prihajajoči poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja, ki naj bi se odvila v začetku julija v dvorani Madison Square Garden. Po besedah različnih neimenovanih virov blizu para naj bi na slavje bilo vabljenih okoli 1000 svatov, med katerimi so številni zvezdniki.

Med domnevno potrjenimi svati so pevkine bližnje prijateljice Selena Gomez in Gigi Hadid, ki naj bi stopile tudi v čevlje družic. Slavja naj bi se udeležili tudi glasbenica Suki Waterhouse, igralka Zoë Kravitz, glasbenik Ed Sheeran, manekenka Cara Delevingne, članice skupine Haim in Travisov soigralec Patrick Mahomes s soprogo Brittany Mahomes. Tam bo seveda tudi športnikov brat Jason Kelce.

Taylor Swift in Travis Kelce
Taylor Swift in Travis Kelce
FOTO: Profimedia

Zanimivo, vabila naj ne bi prejela zakonca Miles Teller in Keleigh Sperry Teller, sicer dolgoletna prijatelja glasbenice. Mediji se sprašujejo, ali bosta na poroko vabljena zakonca Blake Lively in Ryan Reynolds, s katerima je bila pevka do nedavnega zelo tesna prijateljica, dokler se niso odnosi zaradi pravnega spora, ki ga je Lively imela s soigralcem Justinom Baldonijem, ohladili.

Še eno zanimivo poročanje prihaja s strani portala TMZ, ki je presenetil z novico, da naj bi bila na poroko vabljena manekenka Karlie Kloss, nekoč tesna prijateljica Taylor Swift. Odnos med zvezdnicama, za katerega so nekateri verjeli, da je več kot zgolj prijateljski, se je ohladil, ko se je Kloss poročila z Joshuo Kushnerjem, svatom Ivanke Trump.

Razlagalnik

Madison Square Garden, pogosto imenovan 'MSG' ali preprosto 'The Garden', je svetovno znana večnamenska arena v New Yorku. Nahaja se nad železniško postajo Pennsylvania in velja za eno najbolj ikoničnih prizorišč za koncerte, športne dogodke in druge velike javne prireditve na svetu. Odprta je bila v svoji sedanji obliki leta 1968 in je dom številnim zgodovinskim trenutkom v glasbeni in športni industriji.

Joshua Kushner je ameriški poslovnež in investitor, znan po svojem delu na področju tehnologije in zdravstva, kjer je med drugim ustanovil podjetje Oscar Health. Je mlajši brat Jareda Kushnerja, ki je bil višji svetovalec v administraciji Donalda Trumpa. Zaradi te družinske povezave je Joshua Kushner postal svat Ivanke Trump, hčerke nekdanjega ameriškega predsednika, kar je v javnosti pogosto predmet zanimanja zaradi političnih razlik med člani družine.

Družica je tradicionalno oseba, običajno tesna prijateljica ali sorodnica neveste, ki ji stoji ob strani med pripravami na poroko in med samim obredom. Njihove naloge vključujejo pomoč pri izbiri poročne obleke, organizacijo dekliščine, urejanje podrobnosti na poročni dan ter zagotavljanje čustvene podpore nevesti. V sodobnem času je vloga družice pogosto simbolna izkaznica globokega prijateljstva in zaupanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
10. 06. 2026 13.00
Sem bral, da je preden jo je sploh spoznal bil eden od največjih skopuhov. Zdej je pa daleč od tega, da bi bil skopuh. Kaj vse na človeku naredi ljubezen.
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