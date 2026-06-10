Katere zvezdnice bodo družice Taylor Swift?

Med domnevno potrjenimi svati so pevkine bližnje prijateljice Selena Gomez in Gigi Hadid , ki naj bi stopile tudi v čevlje družic. Slavja naj bi se udeležili tudi glasbenica Suki Waterhouse , igralka Zoë Kravitz , glasbenik Ed Sheeran , manekenka Cara Delevingne , članice skupine Haim in Travisov soigralec Patrick Mahomes s soprogo Brittany Mahomes . Tam bo seveda tudi športnikov brat Jason Kelce .

Zanimivo, vabila naj ne bi prejela zakonca Miles Teller in Keleigh Sperry Teller, sicer dolgoletna prijatelja glasbenice. Mediji se sprašujejo, ali bosta na poroko vabljena zakonca Blake Lively in Ryan Reynolds, s katerima je bila pevka do nedavnega zelo tesna prijateljica, dokler se niso odnosi zaradi pravnega spora, ki ga je Lively imela s soigralcem Justinom Baldonijem, ohladili.

Še eno zanimivo poročanje prihaja s strani portala TMZ, ki je presenetil z novico, da naj bi bila na poroko vabljena manekenka Karlie Kloss, nekoč tesna prijateljica Taylor Swift. Odnos med zvezdnicama, za katerega so nekateri verjeli, da je več kot zgolj prijateljski, se je ohladil, ko se je Kloss poročila z Joshuo Kushnerjem, svatom Ivanke Trump.