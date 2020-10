Katerega predsedniškega kandidata podpirajo ameriški zvezdniki?

Pred ameriškimi predsedniškimi volitvami sta zaposlena ne le predsedniška kandidata Donald Trump in Joe Biden, temveč tudi številni zvezdniki. Vse več se jih na različne načine vključuje v kampanjo in skuša pomagati svojemu kandidatu. In če bi Američani volili tako, kot jim predlagajo zvezdniki, bi zagotovo zmagal Biden. Podpira ga precej več znanih imen kot Trumpa, čeprav je bil ta s svojim resničnostnim šovom tudi sam del sveta zabave.