Kdo iz klana Kardashian-Jenner je najbogatejši?

Čeprav je trenutno v ospredju morebitna ločitev Kim Kardashianin Kanyeja Westa, ki ju posledično čaka tudi delitev premoženja, se javnost pogosto sprašuje, kakšne so vsote na bančnih računih preostalih članov družine. Revija Forbes se je lotila ocene premoženja vseh glavnih akterk šovaV koraku s Kardashianovimi. Kim, Khloé in Kourtney Kardashian ter Kris, KendallinKylie Jenner so skupaj 'težke' kar eno milijardo in 625 milijonov evrov.

Kim Kardashian: 634 milijonov evrov