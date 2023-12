Kateri dogodki v svetu slavnih so zaznamovali leto 2023?

Luka Dončić je presenetil, ko je sporočil veselo novico, da je postal očka, slovenski glasbeniki so polnili Stožice, medtem ko je na tujem Taylor Swift s svojo turnejo Eras Tour povzročila pravo evforijo in težko bitko za vstopnice. Na velikem platnu sta kraljevala Barbie in Oppenheimer, medtem ko so igralci in scenaristi v Hollywoodu stavkali. Spomnimo se vseh odmevnih dogodkov, ki so zaznamovali zvezdniško leto 2023.

Vstopnice za Stožice šle kot za med Letos je kar trem slovenskim glasbenikom uspel eden izmed največjih dosežkov v njihovi karieri – razprodali so Stožice. Oktobra so svoje uspešnice, kot je pesem Umazane misli, svojim oboževalcem v razprodani areni prepevali mladi rockerji Joker Out, že mesec kasneje pa so za novo dozo rock'n'rolla poskrbeli stari mački na slovenski glasbeni sceni, skupina Siddharta. Zadnja je zgodovinski uspeh nanizala še Nina Pušlar, ki je postala prva slovenska pevka, ki ji je uspelo napolniti in popolnoma razprodati ljubljansko areno. Za prihodnje leto si je podoben izziv zastavil Lado Bizovičar, ki bo imel januarja v Stožicah svoj šov Slovenska muska.

Nina Pušlar je postala prva slovenska pevka, ki ji je uspelo napolniti Stožice. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Kdo je slavil v naših šovih? Na POP TV-ju tudi letos ni manjkalo zabave ob gledanju naših resničnostnih šovov. Prvi je bil na sporedu šov Super par, kjer se je osem parov spopadlo v različnih ljubezenskih preizkušnjah. Glavno nagrado sta na koncu domov odnesla Indira Ekić in Matic Kolenc, ki sta v fizičnih in miselnih izzivih pometla s konkurenco. Svoji šoli sta glavno nagrado prikuhala Patrik in Matic iz OŠ Belokranjskega odreda Semič, ki sta tekmovala v peti sezoni Malega Šefa Slovenije, medtem ko je v drugem kuharskem šovu MasterChef slavila 24-letna Dolenjka Zala Pungeršič, ki je postala šele druga ženska zmagovalka z nazivom MasterChef Slovenije. Gledalce šova Slovenija ima talent je najbolj prepričal pevec Domen Kljun, ki je v finalu zapel zimzeleno pesem Ota Pestnerja Vrača se pomlad. Zadnji zmagovalec letošnjih šovov je postal Žan Simonič, ki se je v Kmetiji dokazal predvsem z delavnostjo in s svojimi spretnostmi.

Zala Pungeršič je ponosno dvignila MasterChef pokal. FOTO: POP TV icon-expand

Presenečenje leta: Luka Dončić postal očka Za presenečenja leta je gotovo poskrbel slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki se je z dolgoletno partnerko Anamario Goltes razveselil deklice Gabriele. Zaročenca sta nosečnost vseh devet mesecev skrbno skrivala, nato pa vse presenetila, ko sta na družbenem omrežju objavila fotografijo novorojenke. Ponosni oče se je že kmalu zatem vrnil na parket, kjer je znova blestel, na novinarski konferenci po tekmi pa je rojstvo hčerke označil za najlepši dan njegovega življenja.

Fenomen Barbenheimer je zavzel letošnji filmski svet. FOTO: AP icon-expand

Fenomen Barbenheimer osvojil srca filmofilov Fenomen Barbenheimer je letos v kinodvorane privabil številne filmske navdušence. Dejstvo, da sta filma Barbie in Oppenheimer premiero doživela na ista dan, 21. julija, je namreč poleg zvezdniške igralske zasedbe poželo veliko navdušenja. Na družbenih omrežjih se je odvila glasna razprava o tem, kateri film si je potrebno pogledati prvo, pri čemer so bili mnogi mnenja, da si je oba potrebno ogledati na isti dan. Na koncu sta oz. oba filma še vedno kraljujeta v filmskim blagajnah, pri čemer je komedija Barbie režiserke Grete Gerwig postala najbolj dobičkonosen film leta – zaslužila je že več kot 1,3 milijarde evrov. Rekorde je podiral tudi Oppenheimer režiserja Christopherja Nolana, ki je postal najbolj dobičkonosne biografski film vseh časov z več kot 866 milijonov evrov zaslužka. Glasbeno industrijo nadvladala ena in edina Taylor Swift Nesporna kraljica letošnjih glasbenih lestvic je gotovo Taylor Swift, ki je bila v letu 2023 največkrat predvajana izvajalka na Spotifyu, njen album 1989 (Taylor's Version) pa je postal največkrat predvajan album v enem dnevu letos. Obenem je v svojo zbirko dosežkov dodala tudi rekord za največje število predvajanj določenega umetnika v enem dnevu. Pred kratkim je postala tudi prva tekstopiska s sedmimi nominacijami za grammyja za pesem leta, s čimer je prehitela Paula McCartneyja in Lionela Richieja. Še posebej odmevna je bila njena turneja The Eras Tour, s katero je podrla številne rekorde in se bo najverjetneje podpisala pod najdonosnejšo turnejo v zgodovini. Za piko na i je 31-letna Taylor svojim dosežkom v začetku meseca dodala še naziv osebnost leta, ki ji ga je dodelila revija Time.

Taylor Swift je velikem slogu zavzela letošnje glasbene lestvice. FOTO: AP icon-expand

Hollywodski scenarist in igralci v boj za svoje pravice Hollywood je letos močno zaznamovala stavka, ki je začasno ustavila vso televizijsko in filmsko produkcijo. Prvi so začeli stavkati scenaristi, ki so želeli višje plače in boljše delovne pogoje, nato pa se jim je pridružil še sindikat igralcev SAG-AFTRA, ki je zahteval boljše plačilo za svoje člane in pravila glede uporabe umetne inteligence. Po 148 dneh je konec septembra kolektivno stavko prvo končalo Združenje ameriških scenaristov, ki je doseglo dogovor z Združenjem filmskih in televizijskih producentov (AMPTP), v začetku novembra pa so novo kolektivno pogodbo potrdili še igralci in se tako po 118 dnevih znova vrnili na delo. "To je zlata doba za SAG-AFTRA; naš sindikat ni bil še nikoli doslej tako močan," je ob koncu stavke sporočila predsednica sindikata, igralka Fran Drescher.

Stavkali so tudi zvezdniki kot je Ethan Hawke. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralci soočeni s posledicami javne podpore Palestini Hollywood je bil v preteklih letih v zvezi s pravico do splava, gibanjem Me Too in Black Lives Matter, predsedovanjem Donalda Trumpa in vojno v Ukrajini precej enoten, medtem ko ga je vojna med Izraelom in Hamasom razdelila. Oktobra je več sto hollywoodskih zvezdnikov, med njimi Gal Gadot, Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Michael Douglas in Jerry Seinfeld, v odprtem pismu obsodilo zlo palestinskega gibanja Hamasa in zapisalo, da za njihova dejanja ugrabitve in umora nedolžnih ljudi, ni nobenega opravičila ali racionalizacije. Že nekaj dni kasneje je sledilo novo odprto pismo, v katerem se je podpisala skupina 55 uglednih umetnikov zabavne industrije, med njimi zvezdniki, kot so Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart in Susan Sarandon. V njem so predsendika Joeja Bidna pozvali h koncu bombanidranja Gaze in varni izpustitvi talcev. Poudarili so opustošenja, kot je blokade hrane, vode, električne energije, zdravil in varnega dostopa do bolnišnic, ki so ga palestincem povzročili nenehni izraelski zračni napadi.

Bella Hadid je goreča podpornica Palestine, kjer je bil rojen njen oče. FOTO: Profimedia icon-expand

Posledice javnega aktivizma so občutili predvsem igralci, ki so izrazili podporo Palestini. Hollywoodska agencija za talente je namreč prekinila sodelovanje z oskarjevko Susan Sarandon, igralka Melissa Barrera pa je ostala brez glavne vloge v franšizi Krik. Manekenka palestinskih korenin Bella Hadid je na družbenem omrežju zapisala, da je zaradi javne podpore Palestini prejela številne grožnje s smrtjo, a kljub temu ne bo molčala. "Ne morem biti več utišana. Strah ni možnost. Palestinski ljudje in otroci, zlasti v Gazi, si ne morejo privoščiti našega molka. Mi nismo pogumni – oni so." Vse oči uprte v princa Harryja in kralja Karla III. Princ Harry je začel leto 2023 z izdjo avtobigrafske knjige Rezerva, v kateri je razkril številne podrobnosti o svojem življenju na britanskem kraljevem dvoru in njegovem napetem odnosu z družino. Spregovoril je o sporu s svojim bratom princem Williamom, o nesoglasjih med njegovo ženo Meghan Markle in valižansko princeso Kate Middleton, ter svojo mačeho kraljico soprogo Camillo obtožil izdaje informacij o kraljevi družini medijem, da bi si povrnila svojo podobo v javnosti po Dianini smrti. Razkril je tudi, da je v preteklosti užival droge in alkohol, s pomočjo katerih je ignoriral svojo bolečino, ter podrobno opisal, kako je izgubil nedolžnost. Veliko prahu je dvignil s trditvijo, da je med služenjem vojaškega roka v Afganistanu ubil 25 talibanov, ki jih je opisal kot šahovske figure, odstranjene s plošče. Odmevni odlomki so gotovo koristili tudi prodaji, saj je knjiga že v prvem tednu z več kot 3,2 milijona prodanimi izvodi po vsem svetu rušila rekorde.

Maja je v Londonu potekalo kronanje. FOTO: AP icon-expand

Harry je bil kljub javnemu blatenju svoje družine maja povabljen na očetovo kronanje, ki pa se ga je udeležil brez žene Meghan Markle in njunih dveh otrok Archieja in Lilibet. Takrat so bile vse oči uprte v kralja Karla III., ki je še uradno postal kralj Združenega kraljestva. Kronanje je potekalo v Westminstrski opatiji, približno osem mesecev po smrti kraljice Elizabete II., ki septembra lani umrla v 97. letu starosti. Po slovesnosti in pozdravu kraljevega para na balkonu Buckinghamske palače je sledil še koncert. Na gradu Windsor so v čast novemu britanskemu kralju na oder stopili številni zvezdniki, med njimi Nicole Scherzinger, Lionel Richie, Katy Perry in Take That. Smučarska tožba Gwyneth Paltrow Če sta lani največ pozornosti na sodišču vzbujala Johnny Depp in Amber Heard, je bilo letošnje najbolj odmevno zvezdniško sojenje gotovo igralki Gwyneth Paltrow, ki jo zdravnik Terry Sanderson obtožil, da je leta 2016 povzročila smučarsko nesrečo. Trdil je, da ga je na smučišču podrla, nato pa odpeljala naprej, čeprav je on obležal na tleh in utrpel trajne poškodbe možganov, štiri zlomljena rebra ter hude fizične in čustvene bolečine. Paltrowa je njegove trditve zanikala in trdila, da se je vanjo zaletel on, zaradi nesreče pa se je počutila prizadeto in uničeno. Poleg tega mu je očitala, da želi izkoristiti njeno slavo in bogastvo, s čimer se je porota strinjala, saj je zvezdnico razglasila za nedolžno in Sandersona kot tistega, ki je bil kriv za nesrečo. Gwyneth je tako domov odšla z dolarjem oziroma 93 centi odškodnine, zoper Terryja je namreč vložila nasprotono tožbo za simbolični znesek in kritje odvetniških stroškov.

Gwyneth Paltrow je zmagala sodno bitko z zdravnikom Terryjem Sandersonom. FOTO: Profimedia icon-expand

Smrt Prijatelja Matthewa Perryja Konec oktobra je Hollywood pretresla vest, da je v 55. letu starosti umrl Matthew Perry, sarkastični Chandler Bing iz priljubljene serije Prijatelji. Poročilo obdukcije je pokazalo, da je umrl zaradi "akutnih učinkov ketamina", kot prispevajoče dejavnike, ki niso povezani z neposrednim vzrokom smrti, pa je obdukcija pokazala še utopitev, koronarno arterijsko bolezen in buprenorfin. Kot so po njegovi smrti trdili njegovi prijatelji, je bil igralec, ki se je v preteklosti večkrat boril z odvisnostjo, pred smrtjo srečen in trezen. Jennifer Aniston je v nedavnem intervjuju za Variety dejala, da je bila z njim na vezi še istega dne, ko so ga našli mrtvega v masažni kadi: "Bil je srečen. Bil je zdrav. Nehal je kaditi. Začel je telovaditi. Bil je srečen – to je vse, kar vem. Še tistega jutra sva si dopisovala, smešni Matty. Ni bil v bolečinah, ni trpel."

Oktobra je umrl priljubljeni igralec Matthew Perry. FOTO: Profimedia icon-expand

"Hvala, ker si me tako nasmejal z nečim, kar si rekel, da so me bolele mišice in so mi vsak dan lile solze po obrazu. Hvala za tvoje odprto srce v šest stranskem odnosu, ki je zahteval kompromise in veliko 'govorjenja'. Hvala, ker si se pojavil na delovnem mestu, ko nisi bil dobro, in si bil nato popolnoma briljanten. Hvala za deset najlepših let, ki jih človek lahko doživi. Hvala, ker si mi zaupal. Hvala za vse, kar sem se od tebe naučila o milini in ljubezni. Hvala za čas, ki sem ga imela s tabo, Matthew," je zvezdniku v spomin zapisala Lisa Kudrow, ki je v Prijateljih igrala Phoebe Buffay. Od presenetljivih romanc do šokantnih razkritij V sveti estrade so bile letos odmevne še izjave Jade Pinkett Smith, ki je v svoji knjigi zapisala, da z Willom Smithom že sedem let ne živita skupaj, ter Britney Spears, ki je v svoji knjigi spominov razkrila, da je v času, ko je bila skupaj z Justinom Timberlakom, splavila. Kylie Jenner in Timothée Chalamet sta medtem s potrditvijo svoje zveze presenetila mnoge, ki preprosto niso mogli verjeti, da se igralec sestaja z resničnostno zvezdnico. Veliko pozornosti sta s svojo romanco pritegnila tudi Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce ter prisrčna zakonca Beckham, ki sta navdušila v dokumentarnem filmu o življenju in nogometni karieri Davida Beckhama.

