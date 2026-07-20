Kateri nogometaši so si med prvenstvom priigrali največ sledilcev?

Profili nogometašev na družbenih omrežjih danes veljajo za njihovo osebno vizitko, ki obenem odpira vrata v svet elitnega oglaševanja. Nogometaši se namreč zavedajo, da z izjemno predstavo na zelenici svojo slavo pod reflektorji največjih stadionov na svetu lahko odlično prenesejo tudi v digitalni svet, kjer jim bodo oboževalci sledili na vsakem koraku.
Statistika pregleda profilov na Instagramu razkriva, da so k porastu sledilcev največ prispevali goli v odločilnih trenutkih in viralni videoposnetki proslavljanja. Medtem ko so uveljavljene zvezde, kot sta Lionel Messi in Kylian Mbappé, pričakovano dominirale, so se med prvih deset prebili tudi mlajši upi, ki so pred prvenstvom veljali za širši javnosti manj znane športnike.
Ti preboji so neposredna posledica milijonov delitev objav na družbenih omrežjih po vsem svetu. Zanimivo je opazovati, kako geografsko porazdelitev sledilcev poganjajo specifični regijski trgi, kjer nogomet hitro pridobiva na priljubljenosti, predvsem v Severni Ameriki in Aziji.
Statistično gledano je deseterica igralcev z največjo rastjo povečala svoj skupni digitalni odtis za več deset milijonov uporabnikov. Ta pojav poudarja, da je nogometni spektakel neprekosljiv dogodek za generiranje medijske pozornosti. Vrednost digitalnega kapitala, ki so ga pridobili med prvenstvom, se meri v milijonih evrov potencialnega zaslužka, saj podjetja iščejo prav take osebnosti z velikim dosegom in aktivno publiko.
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