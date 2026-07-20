Kateri nogometaši so si med prvenstvom priigrali največ sledilcev?

Profili nogometašev na družbenih omrežjih danes veljajo za njihovo osebno vizitko, ki obenem odpira vrata v svet elitnega oglaševanja. Nogometaši se namreč zavedajo, da z izjemno predstavo na zelenici svojo slavo pod reflektorji največjih stadionov na svetu lahko odlično prenesejo tudi v digitalni svet, kjer jim bodo oboževalci sledili na vsakem koraku.

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Statistika pregleda profilov na Instagramu razkriva, da so k porastu sledilcev največ prispevali goli v odločilnih trenutkih in viralni videoposnetki proslavljanja. Medtem ko so uveljavljene zvezde, kot sta Lionel Messi in Kylian Mbappé, pričakovano dominirale, so se med prvih deset prebili tudi mlajši upi, ki so pred prvenstvom veljali za širši javnosti manj znane športnike.

Seznam 10 nogometašev z novimi sledilci: Michael Olise (Francija): več kot 4,2 milijona (skupaj 10,8 milijona) Jude Bellingham (Anglija): več kot 5,3 milijona (skupaj 52,2 milijona) Endrick (Brazilija): več kot 5,3 milijona (skupaj 23,9 milijona) Tim Payne (Nova Zelandija): več kot 5,6 milijona (skupaj 5,6 milijona) Gilberto Mora (Mehika): več kot 5,7 milijona (skupaj 7,6 milijona) Lionel Messi (Argentina): več kot 5,8 milijona (skupaj 513 milijonov) Neymar JR (Brazilija): več kot 6,5 milijona (skupaj 242 milijonov) Cristiano Ronaldo (Portugalska): več kot 10 milijonov (skupaj 677 milijonov) Erling Haaland (Norveška): več kot 24 milijonov (skupaj 71,6 milijona) Vozinha (Zelenortski otoki): več kot 28,9 milijona (skupaj 29,4 milijona)

Ti preboji so neposredna posledica milijonov delitev objav na družbenih omrežjih po vsem svetu. Zanimivo je opazovati, kako geografsko porazdelitev sledilcev poganjajo specifični regijski trgi, kjer nogomet hitro pridobiva na priljubljenosti, predvsem v Severni Ameriki in Aziji.