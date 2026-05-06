Kateri vrhunski športniki so blesteli na Met Gali?

Tema letošnjega Met Gala, ki so mu po kodeksu oblačenja sledili povabljeni, je bila moda je umetnost, po rdeči preprogi pa se niso sprehodili le zvezdniki zabavne industrije, temveč tudi športniki. Koga je bilo opaziti med povabljenimi?

Z elegantno umazano belo z dodatki srebrne je letos navdušila Lindsey Vonn. Snežna kraljica, ki je nedavno prestala številne operacije po padcu na olimpijskih igrah, je očitno že dovolj okrevala, da je lahko prišla na sloviti dogodek.

Ni pa bila Američanka edina smučarka na dogodku, saj se je v elegantni kratki mehurčkasti obleki med zvezdniki pojavila tudi Eileen Gu. Smučarka prostega sloga, ki si je okoli vratu kljub rosnim 22 nadela že več olimpijskih medalj, je s svojo lepoto znova obračala poglede. Zvezdnica je sicer znana tudi kot manekenka in obraz številnih luksuznih blagovnih znamk, kar ji na račun prinaša velike vsote denarja.

Še ena zimska zvezdnica, ki je letos blestela na olimpijskih igrah, v ponedeljek pa se je sprehodila po rdeči preprogi, je bila tudi Alysa Liu. 'Dekle z dihurjevo pričesko', ki navdušuje na ledu kot umetnostna drsalka, je tudi na Met Gali navduševala v bordo rdeči obleki z volančki.

Po rdeči preprogi se je sprehodil skoraj dva metra visok košarkar, ki trenutno igra za Golden State Warriors. Jimmy Butler je blestel v elegantni črnini, ki jo je dopolnil s srebrno verižico, visečo ob hlačnem žepu.

Med povabljenimi je bil tudi Butlerjev soigralec Stephen Curry, ki se je dogodka udeležil s svojo lepo ženo Ayesho. Tudi onadva sta se odločila za črno, v svojih opravah pa sta bila zelo usklajena. 37-letnica se je odločila za dodatek usnjene jakne in rokavic, njen leto dni starejši mož pa je elegantnemu črnemu plašču dodal kapuco.

Serena Williams se je tokrat odločila za srebrno-zlato nesimetrično obleko. Svojo opravo je dopolnila s čevlji, ki so jo 'objemali' do vrha stegna, s celotno pojavo pa je nekoliko spominjala na 'gladiatorski' slog.

Medtem ko je njena sestra blestela v srebrni, je Venus Williams izbrala črnino. Dolgo obleko z vlečko in bleščicami je dopolnila z veličastno ogrlico, ki je segala čez celoten dekolte. Teniški zvezdnici sta imeli obe spete lase, s čimer sta še bolj poudarili svoji modni izbiri.

