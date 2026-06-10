Kateri zvezdniki bodo odprli svetovno nogometno prvenstvo?

Pred vrati je začetek svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo letos poskrbelo za več spektakularnih dogodkov - gostile ga bodo kar tri države. Fifa je za vsako od držav gostiteljic načrtovala posebno slovesnost, zato bo otvoritveni program potekal tudi v Združenih državah Amerike in Kanadi. Tri države gostiteljice pomenijo tudi tri ločene otvoritvene slovesnosti, ki bodo potekale hkrati s prvimi tekmami, kot je to običajna praksa. Organizatorji so za te dogodke najeli svetovno znane glasbene zvezde in izvajalce, slovesnosti pa je zasnoval italijanski producent Marco Balich, ki je sodeloval tudi pri otvoritvi letošnjih zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini. Vsak program bo potekal približno 90 minut pred začetkom tekme.

Ceremonija v Mehiki bo pripadla kraljici latinskega popa

Zvezdnica Shakira in Burna Boy bosta 11. junija nastopila v Mexico Cityju na prvi od treh otvoritvenih slovesnosti svetovnega prvenstva, in sicer pred četrtkovo domačo tekmo med Mehiko in Južno Afriko. Pred začetkom tekme bosta izvedla pesem Dai Dai, ki je uradna himna turnirja.

Shakira bo nastopila v Mexico Cityju. FOTO: AP

Med drugimi nastopajočimi, ki so bili napovedani v programu za Mehiko, so Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana in Tyla.

V Kanadi kot glavni nastopajoči Michael Buble

V Torontu bo 12. junija pred tekmo med Kanado in Bosno in Hercegovino za spektakel poskrbelo več glasbenikov. Glavni izvajalec slovesnosti bo kanadski pevec in avtor Michael Buble, nastopili pa bosta tudi Alessia Cara in Alanis Morissette. Na programu sta tudi palestinska pevka Elyanna in francoski izvajalec Vegedream, znan po pesmi Ramenez la coupe a la maison, ki je zaznamovala zmago Francije na svetovnem prvenstvu leta 2018. Med drugimi nastopajočimi so Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy in William Prince.

Michael Buble FOTO: AP

V ZDA pa bo slovesnost odprla Katy Perry

V Los Angelesu bo 13. junija pred tekmo med Združenimi državami Amerike in Paragvajem občinstvo spremljalo Katy Perry, nastopil pa bo tudi raper Future. Nastopila bo tudi Tyla, ki se pojavi na drugih slovesnostih, sledile pa ji bodo Lisa iz K-pop skupine Blackpink, nigerijska umetnica Rema in brazilska pevka Anitta.

Katy Perry FOTO: Profimedia

FIFA je že razkrila, da bodo glavni zvezdniki zgodovinskega dogodka Shakira, Madonna in južnokorejska senzacija BTS. Organizatorji napovedujejo enega najbolj gledanih glasbenih nastopov vseh časov. Mundial 2026 bo sicer poseben že zaradi svoje razsežnosti. Prvenstvo bodo prvič skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika, na njem pa bo nastopilo rekordnih 48 reprezentanc. Skupno bo odigranih kar 104 tekem, kar je največ v zgodovini tekmovanja.