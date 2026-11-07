Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kateri zvezdniki so s kostumom razburili javnost?

Los Angeles, 07. 11. 2026 08.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kostumi

Po spletu je ta teden odmeval kontroverzen 'kostum' Marthe Stewart. Slavna ameriška podjetnica, pisateljica in televizijska osebnost se je namreč preoblekla v brezdomko, ki prosi za hrano. Za potezo, ki so jo številni označili za neprimerno, se je sicer hitro opravičila in pojasnila, da je želela s kostumom opozoriti na problematiko brezdomstva v Ameriki. Stewart še zdaleč ni edini znani obraz, ki je z izbiro kostuma za noč čarovnic razjezil javnost.

Okrvavljena Jackie

Igralka in manekenka Julia Fox se je preteklo leto preoblekla v nekdanjo ameriško prvo damo Jackie Kennedy. Črpanje navdiha pri pomembni zgodovinski osebnosti samo po sebi ne bi bilo problematično, če igralka za kostum ne bi izbrala rožnatega Chanelovega kostima, ki ga je Jackie nosila na dan, ko so umorili njenega moža, ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Kostum je imel celo madeže, ki so ponazarjali kri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potezo, ki je razburila številne, je kasneje argumentirala z besedami: "Odločitev Jacqueline Kennedy, da se ne preobleče, čeprav so jo k temu nagovarjali, je bila dejanje izjemnega poguma. Šlo je za svojevrsten performans, protest in žalovanje hkrati. Za žensko, ki je svojo podobo in dostojanstveno držo uporabila kot orožje, s katerim je razgalila brutalnost nasilja. Gre za travmo, moč in za to, kako lahko že sama ženskost postane oblika upora."

Napačno razumljena boginja

Manekenka Heidi Klum, za številne kraljica noči čarovnic, je pred leti sprožila val ogorčenja, ko se je preoblekla v hindujsko boginjo Kali. Zvezdnica je svoje telo pobarvala v modro barvo, si nadela dodatne pare rok ter pas, okrašen s človeškimi glavami. Tako kot je boginja pogosto upodobljena na ilustracijah. Kali je eno izmed božanstev hinduizma, ki jih na Zahodu pogosto napačno razumejo.

Heidi Klum kot Kali, hindujska boginja časa, smrti in uničenja.
Heidi Klum kot Kali, hindujska boginja časa, smrti in uničenja.
FOTO: Profimedia

Velikokrat jo namreč zmotno prikazujejo kot krvoločno, nasilno in celo demonsko bitje. V resnici verniki Kali častijo kot božansko mater, ki pooseblja sveto žensko energijo. Čeprav je Kali neizprosna do neumnosti in nevednosti, je hkrati izrazito zaščitniška boginja, ki ima še posebej pomembno vlogo v življenju žensk. Številni so manekenkino upodobitev boginje Kali tako razumeli kot nespoštljiv odnos do hindujske vere in tradicije.

Blackface: večni 'problem' zvezdnikov

V Hollywoodu skorajda ne mine noč čarovnic, ne da bi se eden od zvezdnikov znašel pod plazom kritik zaradi tako imenovanega 'blackfacea'. Gre za prakso, pri kateri si oseba svetle polti potemni obraz, da bi posnemala temnopolte ljudi. Blackface izvira iz gledaliških predstav iz začetka 19. stoletja, kjer so namaskirani belopolti igralci temnopolte ljudi prikazovali na ponižujoč in stereotipen način. Danes takšna praksa velja za žaljivo in rasistično.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ena izmed zvezdnic, ki se je pred leti znašla pod plazom kritik, je bila plesalka in voditeljica ameriške različice šova Zvezde plešejo Julianne Hough. Preoblekla se je v lik Crazy Eyes iz serije Oranžna je nova črna. Kasneje se je za potezo opravičila in poudarila, da njen namen nikakor ni bil izkazovati nespoštovanja, temveč se je za kostum odločila kot poklon seriji in igralki Uzo Aduba. "Zavedam se, da sem s svojim kostumom ljudi prizadela in užalila, zato se iskreno opravičujem."

Nespoštovanje navodil sindikata

Leta 2023 sta se igralka Megan Fox in njen takratni partner, glasbenik Machine Gun Kelly, našemila v Gogo Yubari in Nevesto iz filma Ubila bom Billa. Na prvi pogled nedolžna kostuma sta razburila igralski sindikat SAG-AFTRA. Noč čarovnic se je tisto leto namreč odvijala v času odmevne stavke igralcev in scenaristov v Hollywoodu.

Megan Fox in Machine Gun Kelly kot lika iz filma Ubila bom Billa.
Megan Fox in Machine Gun Kelly kot lika iz filma Ubila bom Billa.
FOTO: Profimedia

Igralski sindikat je svojim članom naročil, naj se ne oblačijo v like iz filmov in serij, ki so bili predmet stavke. S tem so želeli "s skupno močjo stavkajočim delodajalcem poslati glasno in jasno sporočilo, da brez pravične pogodbe ne bodo promovirali njihovih vsebin". Članom so svetovali, naj "izberejo kostume, ki jih navdihujejo splošni, ne pa konkretni filmski ali televizijski liki oziroma prepoznavne osebnosti". Megan se navodil ni držala.

Chris Brown kot taliban

Leta 2012 je precej prahu dvignil tudi pevec Chris Brown, ki se je za noč čarovnic skupaj s prijatelji našemil v pripadnike talibanov. Oblečeni so bili v tradicionalna oblačila, nosili so turbane, na fotografijah pa so pozirali tudi z imitacijami orožja.

Chris Brown kot taliban.
Chris Brown kot taliban.
FOTO: Profimedia

Mnogi so menili, da je njegov kostum neokusen in žaljiv, saj je za zabavo uporabil podobo pripadnikov skrajnega gibanja, povezanega s terorizmom in nasiljem. Pevec se je na kritike odzval z besedami, da gre vendarle za noč čarovnic, ko naj bi se ljudje preoblačili v nekaj strašljivega.

Kulturno prisvajanje

Leta 2014 se je na udaru kritik znašla britanska pevka Ellie Goulding, ki je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je nosila kostum, navdihnjen z oblačili ameriških staroselcev. Njena oprava je sprožila val ogorčenja, saj so ji številni očitali kulturno prisvajanje in nespoštovanje staroselskih tradicij. Pevka je sporno fotografijo pozneje izbrisala in se opravičila.

Ellie Goulding kot ameriška staroselka.
Ellie Goulding kot ameriška staroselka.
FOTO: Profimedia
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
noč čarovnic kontroverzni kostumi halloween zvezdniki

Oče Meghan Markle aretiran zaradi posedovanja otroške pornografije

24ur.com Martha Stewart deležna številnih kritik: našemila se je v brezdomko
24ur.com Julia Fox kot okrvavljena Jackie Kennedy tarča kritik: 'Ogabno in nevarno'
Zadovoljna.si Moda na oskarjih: veliko beline in malo drznosti
Moskisvet.com Nekoč slavna blondinka, danes najbolj slavna brezdomka in beračica: zvezdnica povsem neprepoznavna
Moskisvet.com Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
24ur.com Modni spodrsljaj noseče Anne Hathaway
Zadovoljna.si Po burnih reakcijah na naslovnico je končno utišala svoje sovražnike
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
zadovoljna
Portal
Bila je učenka, on njen profesor. Danes sta spet skupaj
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Španija decembra uvaja plačano bolniško zaradi menopavze
Španija decembra uvaja plačano bolniško zaradi menopavze
vizita
Portal
Kdaj kašelj nakazuje na pljučnico
V Sloveniji letos že skoraj 5900 primerov bolezni, ki jo prenašajo klopi: prvi znak je lahko nenavadna rdečina na koži
V Sloveniji letos že skoraj 5900 primerov bolezni, ki jo prenašajo klopi: prvi znak je lahko nenavadna rdečina na koži
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
Preveč RNA lahko celicam odvzame energijo za delovanje
Preveč RNA lahko celicam odvzame energijo za delovanje
cekin
Portal
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
moskisvet
Portal
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let
Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
dominvrt
Portal
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
voyo
Portal
Substanca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022