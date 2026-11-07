Kateri zvezdniki so s kostumom razburili javnost?

Okrvavljena Jackie

Igralka in manekenka Julia Fox se je preteklo leto preoblekla v nekdanjo ameriško prvo damo Jackie Kennedy. Črpanje navdiha pri pomembni zgodovinski osebnosti samo po sebi ne bi bilo problematično, če igralka za kostum ne bi izbrala rožnatega Chanelovega kostima, ki ga je Jackie nosila na dan, ko so umorili njenega moža, ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Kostum je imel celo madeže, ki so ponazarjali kri.

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Potezo, ki je razburila številne, je kasneje argumentirala z besedami: "Odločitev Jacqueline Kennedy, da se ne preobleče, čeprav so jo k temu nagovarjali, je bila dejanje izjemnega poguma. Šlo je za svojevrsten performans, protest in žalovanje hkrati. Za žensko, ki je svojo podobo in dostojanstveno držo uporabila kot orožje, s katerim je razgalila brutalnost nasilja. Gre za travmo, moč in za to, kako lahko že sama ženskost postane oblika upora."

Napačno razumljena boginja

Manekenka Heidi Klum, za številne kraljica noči čarovnic, je pred leti sprožila val ogorčenja, ko se je preoblekla v hindujsko boginjo Kali. Zvezdnica je svoje telo pobarvala v modro barvo, si nadela dodatne pare rok ter pas, okrašen s človeškimi glavami. Tako kot je boginja pogosto upodobljena na ilustracijah. Kali je eno izmed božanstev hinduizma, ki jih na Zahodu pogosto napačno razumejo.

Heidi Klum kot Kali, hindujska boginja časa, smrti in uničenja. FOTO: Profimedia

Velikokrat jo namreč zmotno prikazujejo kot krvoločno, nasilno in celo demonsko bitje. V resnici verniki Kali častijo kot božansko mater, ki pooseblja sveto žensko energijo. Čeprav je Kali neizprosna do neumnosti in nevednosti, je hkrati izrazito zaščitniška boginja, ki ima še posebej pomembno vlogo v življenju žensk. Številni so manekenkino upodobitev boginje Kali tako razumeli kot nespoštljiv odnos do hindujske vere in tradicije.

Blackface: večni 'problem' zvezdnikov

V Hollywoodu skorajda ne mine noč čarovnic, ne da bi se eden od zvezdnikov znašel pod plazom kritik zaradi tako imenovanega 'blackfacea'. Gre za prakso, pri kateri si oseba svetle polti potemni obraz, da bi posnemala temnopolte ljudi. Blackface izvira iz gledaliških predstav iz začetka 19. stoletja, kjer so namaskirani belopolti igralci temnopolte ljudi prikazovali na ponižujoč in stereotipen način. Danes takšna praksa velja za žaljivo in rasistično.

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Ena izmed zvezdnic, ki se je pred leti znašla pod plazom kritik, je bila plesalka in voditeljica ameriške različice šova Zvezde plešejo Julianne Hough. Preoblekla se je v lik Crazy Eyes iz serije Oranžna je nova črna. Kasneje se je za potezo opravičila in poudarila, da njen namen nikakor ni bil izkazovati nespoštovanja, temveč se je za kostum odločila kot poklon seriji in igralki Uzo Aduba. "Zavedam se, da sem s svojim kostumom ljudi prizadela in užalila, zato se iskreno opravičujem."

Nespoštovanje navodil sindikata

Leta 2023 sta se igralka Megan Fox in njen takratni partner, glasbenik Machine Gun Kelly, našemila v Gogo Yubari in Nevesto iz filma Ubila bom Billa. Na prvi pogled nedolžna kostuma sta razburila igralski sindikat SAG-AFTRA. Noč čarovnic se je tisto leto namreč odvijala v času odmevne stavke igralcev in scenaristov v Hollywoodu.

Megan Fox in Machine Gun Kelly kot lika iz filma Ubila bom Billa. FOTO: Profimedia

Igralski sindikat je svojim članom naročil, naj se ne oblačijo v like iz filmov in serij, ki so bili predmet stavke. S tem so želeli "s skupno močjo stavkajočim delodajalcem poslati glasno in jasno sporočilo, da brez pravične pogodbe ne bodo promovirali njihovih vsebin". Članom so svetovali, naj "izberejo kostume, ki jih navdihujejo splošni, ne pa konkretni filmski ali televizijski liki oziroma prepoznavne osebnosti". Megan se navodil ni držala.

Chris Brown kot taliban

Leta 2012 je precej prahu dvignil tudi pevec Chris Brown, ki se je za noč čarovnic skupaj s prijatelji našemil v pripadnike talibanov. Oblečeni so bili v tradicionalna oblačila, nosili so turbane, na fotografijah pa so pozirali tudi z imitacijami orožja.

Chris Brown kot taliban. FOTO: Profimedia

Mnogi so menili, da je njegov kostum neokusen in žaljiv, saj je za zabavo uporabil podobo pripadnikov skrajnega gibanja, povezanega s terorizmom in nasiljem. Pevec se je na kritike odzval z besedami, da gre vendarle za noč čarovnic, ko naj bi se ljudje preoblačili v nekaj strašljivega.

Kulturno prisvajanje

Leta 2014 se je na udaru kritik znašla britanska pevka Ellie Goulding, ki je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je nosila kostum, navdihnjen z oblačili ameriških staroselcev. Njena oprava je sprožila val ogorčenja, saj so ji številni očitali kulturno prisvajanje in nespoštovanje staroselskih tradicij. Pevka je sporno fotografijo pozneje izbrisala in se opravičila.