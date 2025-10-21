Svetli način
Tuja scena

Kateri zvezdniki so se udeležili protestov proti Trumpovemu vladanju?

Los Angeles, 21. 10. 2025 08.04 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
E.K.
Komentarji
17

Protesti proti administraciji predsednika ZDA Donalda Trumpa so pritegnili pozornost tudi številnih zvezdnikov. Na različnih lokacijah so bili opaženi igralci, glasbeniki in režiserji, ki so s svojimi sporočili podprli množice ljudi, ki so izrazili nestrinjanje s trenutnim političnim vodstvom države.

Čez vikend se je na ulicah ZDA zbralo na milijone ljudi, ki so protestirali proti administraciji predsednika Donalda Trumpa. Protestov, ki so potekali pod geslom 'Nočemo kraljev' na več kot 2700 lokacijah, so se udeležile tudi številne svetovno znane osebnosti.

Z losangeleškega protesta se je na družbenem omrežju oglasil igralec Pedro Pascal, ki je s sledilci delil galerijo fotografij, na katerih nasmejano pozira s protestniki.

Med množico protestnikov v mestu angelov je bila tudi igralka Kerry Washington, ki je galeriji fotografij in videoposnetkov, objavljenih na Instagramu, pripisala, da se zahvaljuje vsem, ki so se udeležili protesta.

Med množico so oboževalci opazili tudi priljubljenega glasbenika Jona Bon Jovija, ki se je po ulicah sprehajal z ogromnim plakatom.

Na družbenem omrežju se je oglasila tudi igralka Glenn Close, ki je delila fotografijo, na kateri drži ročno narejen transparent, na katerega je napisala: "Brez oligarhov, brez diktatorjev, brez despotov, brez avtokratov, brez KRALJEV." Kasneje je delila tudi videoposnetek s shoda in zapisala, da je ponosna na protestnike.

Na shodu v Chicagu pa se je nahajal igralec John Cusack, ki je v preteklosti proti Trumpovi administraciji že večkrat glasno spregovoril.

Preberi še Robert De Niro o Donaldu Trumpu: Z ustrahovalcem se je treba soočiti
Fotografijo s protesta je delil tudi režiser Spike Lee, ki je svojim sledilcem sporočil, naj se postavijo zase. Jimmy Kimmel pa jim je svetoval, naj pri izdelovanju plakatov ne pozabijo, da "Donald Trump obožuje dober vzdevek". Besede podpore je protestnikom z objavo na omrežju X namenil tudi igralec Ben Stiller.

"V tem svetu obilja in gesla veliko, večje, največje ni pomembno, ali je bilo to največ ljudi, ki so kdaj protestirali – pomembno je, da smo se pojavili, se postavili pokonci, povedali, kar mislimo in čutimo. Zdaj pa prihaja težji del. Imamo eno leto, da pošljemo pravo sporočilo na volitvah, kar je naš ameriški glas. Zato se lotimo dela," pa je fotografiji s shoda pripisala igralka Jamie Lee Curtis.

Donald Trump zvezdniki no kings protest
Naslednji članek

Robert De Niro o Donaldu Trumpu: Z ustrahovalcem se je treba soočiti

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dacar
21. 10. 2025 09.08
+1
Trump toliko laže, da še sam sebi verjame, en dan je napolnjen z raznimi pomirjevali nekaj obljubi, naslednji dan je že druga laž na vrsti. In vsi lažnivi politiki so videli svojo priložnost v lažeh in zavajanju ampak je res težko ko vidiš koliko ljudi verjame tem nesmislom in lažem. Ampak zelo pomebno je da se ustvarja vzdušje, da je nekdo drug kriv za celotno vojno stanje v Ukrajini, Gazi in še kje. Pri nas desnica izvaja pritisk na vse kar njim ni všeč in ker se bližajo volitve je potrebno zavajanje, laži in ustvarjanje vojne dinamike in seveda za vse so krivi lewaki, komunisti in še kaj kar se navezuje na prejšnji režim. Čeprav lažnivi desničarji nikoli niso bili za časa Jugoslavije zatirani ali kakorkoli prikrajšani važno je da se sedaj ustvarja drama kako smo živeli v komunizmu! Nismo ampak važna je laž in še več laži za pumpanje nevednega naroda. Še vedno smo v Jugoslaviji imeli zastonj šolo, zdravstvo, otroci so imeli počitnice na morju in snegu, malico in kosilo smo si lahko privoščili. Danes zbiramo denar ker otroci ne morejo in eno in drugo. Nekateri straši so zaposleni pa ne zmorejo takrat so lahko. Laži in zavajanje nikoli ni bila opcija ampak v tem svetu laži in natolcevanja se laž povzpenja po lestvici popularnosti.
ODGOVORI
1 0
skuripanda burns
21. 10. 2025 09.08
+1
Naloga filmskih zvezdnikov je, da nas zabavajo. To je njihova edina služba. Za to imajo talent. Za razmišljanje o politiki pa nimajo dovolj možganskih kapacitet, tako da naj nehajo pridigati.
ODGOVORI
1 0
Wolfman
21. 10. 2025 09.07
-1
Trump je gotov kot še nikoli prej, a za Izrael se bo moral še krepko potruditi, ker se ne ve točno kaj vse mu je Izrael ponudil. V nasprotnem primeru se tudi lahko zgodi, da bo Netanjahu pritisnil gumb.
ODGOVORI
0 1
seter73
21. 10. 2025 09.05
+3
udelezili so se propali kkvazi zvezdniki in tisti ko imajo radi od uzadi
ODGOVORI
3 0
supergigi
21. 10. 2025 09.04
Če se je Bon Jovi udeležil protestov, potem bo že nekaj na tem. You give love a bad name.
ODGOVORI
0 0
Qork
21. 10. 2025 09.04
+3
Manjka se samo da ga zacnete oznacevati za samodrzca, populista. Narod ga je izvolil, in jutri bi ga se enkrat ce bi sel na volitve. Populizem, je izraz levih za demokraticno izvoljene predstavnike ljudstva, ki jim niso po godu.
ODGOVORI
3 0
Odisej25
21. 10. 2025 09.01
+2
To je zanimivo. Vse tegobe Trumpa so navedene na prvih straneh. Nikoli, oziroma zelo malo pišejo o tem, kakšni so protesti proti Sarmarju, Macronu, Melonijevi, Merzu ipd. Vsi navedeni imajo zelo nizko podporo med svojimi državljani, vsekakor dosti nižjo kot Trump, pa nič o tem. In kaj nam to pove. EU politiki so vazali EU in ZDA oligarhije in so kljub zelo nizki podpori (Starmar ima manj kot 9% podpore, podobno Macron) nam še vedno vladajo. Vlada nam tudi EU komisija s Ursulo na čelu in njenimi najbolj pomembnimi komisarji, ki prihajajo iz čivava držav, ki povrh vsega sploh niso izvoljeni (kot je to v ZDA in Rusiji) ampak so delegirani. Škandale o korupciji in vlogi lobistov v EU parlamentu pa skrivajo. Hinavščina in oportunizem sta dve glavni kvaliteti EU politikov. Npr, v Ukrajini ti EU politiki ''zagovarjajo pravični mir'' v Palestini pa te krilatice ne slišimo. Pravični mir v Izraelu, bi zelo drastično spremenil obstoječe meje.
ODGOVORI
2 0
lokson
21. 10. 2025 09.10
Podpis Odisej.
ODGOVORI
0 0
skuripanda burns
21. 10. 2025 09.00
+4
Trump je končal kup vojn, ki so zahtevale pred njegovim posredovanjem milijone žrtev, ti nizkointeligenčni osebki pa protestirajo proti njemu. Ko bodo oni naredili desetino tega, kar je na svetu rešil on, se lahko začnejo oglašati.
ODGOVORI
4 0
jugalo
21. 10. 2025 08.51
+3
Kot kaže je tramp edini ki se nekak gleda proti miru od vseh do sedaj, pa se proti njemu protestira… bidon ki je pa zakuhal vojno in pol pa brez enega protesta, razumi če lahko… no tu se lepo vidi da so ti protesti financirani z strani elite … ;)
ODGOVORI
5 2
biggbrader
21. 10. 2025 08.47
+5
Toti lewi umetniki bi svoje otroke radi pošiljali na fronto,...kot kaže. Mirovnik jim ne odgovarja. Oni so borci ...
ODGOVORI
6 1
Uroš
21. 10. 2025 08.46
+11
Al oni bi raje nazaj Kamalo ali kako? Volitve so vsaka štiri leta. Kaj je s temi levaki povsod po svetu, povsod isti modus operandi. Če ne zmaga njihov, bodo zdaj 4 leta izvajali kampanijo ali kaj? Delat se naj raje spravijo.
ODGOVORI
11 0
nebel
21. 10. 2025 08.40
+15
Sami levi zblojenci, ki že sami verjamejo v podobo ki jo za njih gradijo mediji. Od te podobe so odvisni njihovi prihodki, druge vsebine pa za tem ni.
ODGOVORI
16 1
LinaAnil
21. 10. 2025 08.37
+13
Zvezdniki, ki imajo polne r... vsega in varnost 24 ur na dan, te zvezdnike mislite?
ODGOVORI
15 2
Amor Fati
21. 10. 2025 08.33
+6
Temu Pascalu so pa ful zrasla krila. Vsepovsod se štuli zraven zdaj, ko ve, da je ful iskana roba. Valda mora to izkoristiti. Tudi po naročilu.
ODGOVORI
8 2
zurc
21. 10. 2025 08.30
+11
edini pravi način da se znebijo kriminala ,ne vem česa se bojijo ,če imaš dokumente urejene te ne bo nobeden preganjal ,to bi rabili tudi pri nas ,še posebej na dolenjskem
ODGOVORI
13 2
lokson
21. 10. 2025 08.29
+9
Kakšna patetika. Zaprite štacuno.
ODGOVORI
10 1
