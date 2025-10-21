Kateri zvezdniki so se udeležili protestov proti Trumpovemu vladanju?

Protesti proti administraciji predsednika ZDA Donalda Trumpa so pritegnili pozornost tudi številnih zvezdnikov. Na različnih lokacijah so bili opaženi igralci, glasbeniki in režiserji, ki so s svojimi sporočili podprli množice ljudi, ki so izrazili nestrinjanje s trenutnim političnim vodstvom države.

Čez vikend se je na ulicah ZDA zbralo na milijone ljudi, ki so protestirali proti administraciji predsednika Donalda Trumpa. Protestov, ki so potekali pod geslom 'Nočemo kraljev' na več kot 2700 lokacijah, so se udeležile tudi številne svetovno znane osebnosti.

Z losangeleškega protesta se je na družbenem omrežju oglasil igralec Pedro Pascal, ki je s sledilci delil galerijo fotografij, na katerih nasmejano pozira s protestniki.

Med množico protestnikov v mestu angelov je bila tudi igralka Kerry Washington, ki je galeriji fotografij in videoposnetkov, objavljenih na Instagramu, pripisala, da se zahvaljuje vsem, ki so se udeležili protesta.

Med množico so oboževalci opazili tudi priljubljenega glasbenika Jona Bon Jovija, ki se je po ulicah sprehajal z ogromnim plakatom.

Na družbenem omrežju se je oglasila tudi igralka Glenn Close, ki je delila fotografijo, na kateri drži ročno narejen transparent, na katerega je napisala: "Brez oligarhov, brez diktatorjev, brez despotov, brez avtokratov, brez KRALJEV." Kasneje je delila tudi videoposnetek s shoda in zapisala, da je ponosna na protestnike.

Na shodu v Chicagu pa se je nahajal igralec John Cusack, ki je v preteklosti proti Trumpovi administraciji že večkrat glasno spregovoril.

Fotografijo s protesta je delil tudi režiser Spike Lee, ki je svojim sledilcem sporočil, naj se postavijo zase. Jimmy Kimmel pa jim je svetoval, naj pri izdelovanju plakatov ne pozabijo, da "Donald Trump obožuje dober vzdevek". Besede podpore je protestnikom z objavo na omrežju X namenil tudi igralec Ben Stiller.

