Kateri zvezdniki so si ogledali dirko formule 1 v Barceloni?

Dirke formule 1 so vedno zanimive tudi za zvezdnike iz sveta športa ali zabavne industrije. Zato ni nič čudnega, da je bilo pretekli vikend v Barceloni, na kateri je na Veliki nagradi Španije tokrat slavil Lewis Hamilton, mogoče opaziti številne znane obraze.

Lewis Hamilton je zmagovalec zadnje dirke za VN Španije. FOTO: Profimedia

Kdo se je sprehajal po dirkaškem paddocku in užival v vonju bencinskih hlapov?

Najbolj znani obiskovalec, ki nikakor ni ostal neopažen, je teniški igralec Novak Djoković. Priljubljeni Nole je bil celo tisti srečnež, ki je mahal s karirasto zastavo ob koncu dirke, njegova prisotnost pa je navdušila mnoge.

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Zvezdnik je obiskal tudi garažo ekipe Audi Revolut F1 Team, kjer sta ga toplo sprejela dirkača Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto ter mu razložila specifike svojih dirkalnikov ter dirkanja na takšni ravni, kot je formula 1. Za spomin so seveda posneli tudi skupno fotografijo.

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Med obiskovalci je bil tudi trener slavnih obrazov, ki je v telovadnici med drugim sodeloval s Tomom Hardyjem, Piercom Brosnanom in Helen Mirren, Alex Fine. Podjetnik in igralec je že leta oboževalec dirk formule 1, vzdušje in izkušnja na letošnji dirki pa sta ga povsem navdušila. Kot je priznal, je prav steza v Barceloni ena njegovih najljubših.

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V Španiji se je pretekli vikend mudil tudi glasbenik Alan Walker. Priljubljeni didžej se je družil z dirkačem ekipe Mercedes, Georgom Russllom, ki je na dirki zasedel drugo mesto. Obenem je zvezdnik stopil tudi za mešalno mizo in s svojo glasbo poskrbel za noro vzdušje vseh prisotnih na dirkališču.

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No, ekipo Aston Martin in njihovega zvezdnika Fernanda Alonsa pa je imel priložnost v živo spoznati Sir Chris Hoy. Legendarni kolesar je pretekli vikend užival v družbi dirkačev, za spomin pa je posnel tudi fotografijo s španskim zvezdnikom in njegovim dirkalnikom.

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Med dirkaškimi garažami se je sprehajal tudi nogometaš Raul Asencio. Mladi igralec Real Madrida se je družil z ekipo Red Bull Racing, s katero očitno sodeluje njegov starejši brat Oliver Asencio, pozneje pa je dobil celo priložnost, da se je nad dirkališčem zapeljal s helikopterjem.

Raul Asencio v družbi ekipe Red Bull Racing. FOTO: Instagram

Prosti vikend od dirkanja pa si je v Barceloni privoščil tudi Fabio Quartararo. Dirkaški zvezdnik razreda MotoGP očitno tudi takrat, ko sam ne drvi po dirkališču na motorju, rad spremlja dirkanje. Mladi Francoz se je s prijateljem sprehajal po garaži ekipe Ferrari, za katero dirka tudi zadnji veliki zmagovalec Lewis Hamilton in njegov moštveni kolega Charles Leclerc.