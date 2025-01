Kateri zvezdniki so v požarih izgubili dom?

Svoj dom sta izgubila tudi zakonca Leighton Meester in Adam Brody , ki sta se še pred nekaj dnevi skupaj udeležila slavnostne podelitve zlatih globusov in sijala na rdeči preprogi. Plemeni so pogoltnili njuno 6,5 milijonov dolarjev oziroma 6,3 milijonov evrov vredno domovanje, v katerem je nekoč bilo pet spalnic in šest kopalnic. Na fotografiji je moč videti, kako je požar bruhnil skozi vrata garaže.

Kot smo že poročali, je dom v požarih izgubila tudi zvezdnica Paris Hilton , ki je na svoj Instagram zapisala: "Čeprav je izguba velika, sem hvaležna, da so moja družina in hišni ljubljenčki na varnem. Moje srce in molitve gredo k vsaki družini, ki so jo prizadeli ti požari. Vsem ljudem, ki so izgubili svoje domove, svoje spomine in svoje ljubljene ljubljenčke. Moje srce boli za tiste, ki so še vedno v nevarnosti ali žalujejo za večjimi izgubami. Razdejanje je nepredstavljivo. Vedeti, da se toliko ljudi danes zbuja brez kraja, ki so ga imenovali dom, je resnično srce parajoče."

Od domovanja igralca Milesa Tellerja , znanega po vlogah v filmu Top Gun: Maverick in franšizi Razcepljeni , so ostala le vrata. Na fotografiji je moč videti požgan avtomobil in ostanke nekoč 5,7 milijonov dolarjev (5,5 milijonov evrov) vredne vile, v kateri je igralec živel z ženo Keleigh Teller . Zakonca se na izgubo nista odzvala, sta pa okoliške prebivalce na Instagramu opozorila, naj poskrbijo tudi za svoje ljubljenčke.

V plamenih je izginila tudi hiša igralca Eugena Levyja , ki je za Los Angeles Times povedal, da je med begom od plamenov pristal v zastoju. "Dim je bil precej temen in intenziven, ničesar nisem videl, ker je bilo zaradi dima vse tako temno," je povedal igralec. Njegov sin, prav tako igralec, Dan Levy , je na svojem Instagram profilu zapisal, da je skrušen za svojo družino in prijatelje ter prebivalce Los Angelesa, ki so bili v uničujočih požarih tako ali drugače prizadeti.

Igralec John Goodman je v požaru izgubil vse. Od hiše je ostala le ograja, ki je nekoč obkrožala posestvo. Na fotografiji razdejanja je moč videti le bazen, ki je zaradi dima in saj postal črne barve. Požaru ni ubežala niti narava, nekoč košate krošnje dreves in zelene travnike so nadomestila črna tla in ostanki debel.

V solzah je svoj goreč dom opazovala Heidi Montag , ki je z otroci in soprogom Spencerjem Prattom tik pred zdajci zbežala na varno. Dom para, ki je zaslovel v resničnostni televizijski seriji The Hills , je popolnoma uničen.

Številni zvezdniki so se v času krize oglasili na družbenih omrežjih. Igralka Mandy Moore je na Instagram zapisala, da je hvaležna, da je z družino in ljubljenčki območje pravočasno zapustila. Dodala je, da je neskončno hvaležna prijateljem, ki so njeno družino sprejeli k sebi in ji dali oblačila in odeje. "Iskreno povedano, v šoku sem zaradi vsega. Šole mojih otrok ni več. Naše najljubše restavracije so poravnane s tlemi. Toliko prijateljev in ljubljenih je izgubilo vse. Naša skupnost je razpadla, vendar bomo tukaj, da jo skupaj obnovimo. Pošiljam ljubezen vsem prizadetim in ljudem na fronti, ki poskušajo to obvladati."

"Moja skupnost in verjetno tudi moj dom gorita. Moja družina je varna. Mnogi moji prijatelji bodo izgubili domove. Tudi številne druge skupnosti. Razmere so grozljive in hvaležna sem gasilcem in vsem, ki pomagajo ljudem, da se umaknejo ognju. Sosedje so poskrbeli za sosede. Vsi jemljemo vse za samoumevno, ker vsi živimo svoja življenja, a ko to doleti vašo skupnost, je še posebej šokantno," je svoje misli delila oskarjevka Jamie Lee Curtis.

Pozitivne misli je vsem prizadetim poslala tudi britanska igralka Naomi Watts in dodala, da se njeno srce lomi, ko gleda grozljive prizore opustošene Kalifornije. Lepim mislim se je pridružila tudi Kris Jenner in zapisala, da težko dojema izgubo, ki jo doživljajo toliki. "Molim, da ste vsi na varnem, molim za tisoče gasilcev, ki se pogumno borijo, da bi rešili življenja ljudi in domove. Hvaležni smo za vaš pogum." Pogumnim gasilcem se je zahvalil tudi igralec Chris Pratt in jih označil za heroje. Oglasili so se tudi Khloe Kardashian, glasbenica Billie Eilish, pa igralki Vanessa Hudgens in Kaley Cuoco, vse s podobnimi sporočili.