Bi jih prepoznali po njihovih pravih imenih?

Številni zvezdniki se med svojo kariero odločijo za umetniška imena. To običajno naredijo zato, da bi bilo njihovo ime privlačnejše za širše občinstvo in da bi si ga hitreje ter lažje zapomnili.

Marilyn Monroe FOTO: Profimedia

Ena izmed najbolj prepoznavnih hollywoodskih zvezdnic Marilyn Monroe se je rodila kot Norma Jean Mortensen. Lepotico so sicer že zgodaj v karieri spodbudili, da si spremeni ime. Leta 1946 si je nadela umetniško ime, po katerem jo še danes poznajo po celem svetu, njeno pravo ime pa je bilo ovekovečeno v pesmi Eltona Johna Candle In The Wind. "Zbogom, Norma Jeane, čeprav te sploh nisem poznal – imela si gracioznost, da si se držala ob strani, medtem ko so se tisti okoli tebe plazili," se glasi kitica.

Alicia Keys FOTO: Profimedia

Alicia Keys, rojena kot Alicia Augello-Cook, si je umetniško ime nadela v začetku kariere. Najprej si je nadela ime Alicia Wild, vendar ga je kasneje spremenila v Keys, potem ko ji je njena mati rekla, da s prejšnjim zveni kot eksotična plesalka.

Irina Shayk FOTO: Profimedia

Ruska modna manekenka in igralka Irina Shayk si je za boljšo prepoznavnost in lažjo izgovorjavo skrajšala priimek. Rojena je bila namreč kot Irina Shaykhlislamova.

Brad Pitt FOTO: Profimedia

Brad Pitt morda ne bi bil tako prepoznaven, če bi se imenoval William Pitt. Rojen je bil namreč kot William Bradley Pitt. Kljub svojemu izjemno znanemu umetniškemu imenu se v zasebnem življenju ženskam menda predstavlja s svojim rojstnim imenom.

Gigi Hadid FOTO: Profimedia

Pravo ime svetovno znane supermodelke Gigi Hadid pa je Jelena Noura Hadid. Njeno umetniško ime izvira iz vzdevka, po katerem so jo klicali v otroštvu.

Vin Diesel FOTO: Profimedia

Tudi igralec Vin Diesel si je spremenil svoje ime. Američanu so namreč leta 1967 ob rojstvu nadeli ime Mark Sinclair.

Bruno Mars FOTO: Profimedia

Kdo pa vam pade na misel ob imenu Peter Gene Hernandez? Tako je namreč v resnici ime glasbeniku Brunu Marsu. Umetniško ime pa mu je bilo blizu že od majhnih nog, saj naj bi bil podoben rokoborcu Brunu Sammartinu in si je tako prislužil vzdevek Bruno.

Jamie Foxx FOTO: AP

Ko se je Eric Marlon Bishop preizkušal v stand-up komediji, je kmalu ugotovil, da potrebuje drugačno ime. Davidu Lettermanu je zaupal, da se je odločil za Jamie Foxx, da bi zvenelo bolj nevtralno in uniseks, da bi zaradi tega dobil več časa za nastopanje. Več kot očitno se je tudi njegova sprememba imena obrestovala.

Tom Cruise FOTO: Profimedia