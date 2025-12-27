Naslovnica
Tuja scena

Bi jih prepoznali po njihovih pravih imenih?

27. 12. 2025 10.25

E.K.
Tom Cruise

Preverite, kateri znani obrazi z malih zaslonov in filmskih platen uporabljajo umetniška imena. Od Marilyn Monroe in Irine Shayk do Brada Pitta in Toma Cruisa, spoznajte njihova rojstna imena. Bi jih prepoznali po njihovih pravih imenih?

Številni zvezdniki se med svojo kariero odločijo za umetniška imena. To običajno naredijo zato, da bi bilo njihovo ime privlačnejše za širše občinstvo in da bi si ga hitreje ter lažje zapomnili.

Marilyn Monroe
Marilyn Monroe
Ena izmed najbolj prepoznavnih hollywoodskih zvezdnic Marilyn Monroe se je rodila kot Norma Jean Mortensen. Lepotico so sicer že zgodaj v karieri spodbudili, da si spremeni ime. Leta 1946 si je nadela umetniško ime, po katerem jo še danes poznajo po celem svetu, njeno pravo ime pa je bilo ovekovečeno v pesmi Eltona Johna Candle In The Wind. "Zbogom, Norma Jeane, čeprav te sploh nisem poznal – imela si gracioznost, da si se držala ob strani, medtem ko so se tisti okoli tebe plazili," se glasi kitica.

Alicia Keys
Alicia Keys
Alicia Keys, rojena kot Alicia Augello-Cook, si je umetniško ime nadela v začetku kariere. Najprej si je nadela ime Alicia Wild, vendar ga je kasneje spremenila v Keys, potem ko ji je njena mati rekla, da s prejšnjim zveni kot eksotična plesalka.

Irina Shayk
Irina Shayk
Ruska modna manekenka in igralka Irina Shayk si je za boljšo prepoznavnost in lažjo izgovorjavo skrajšala priimek. Rojena je bila namreč kot Irina Shaykhlislamova.

Brad Pitt
Brad Pitt
Brad Pitt morda ne bi bil tako prepoznaven, če bi se imenoval William Pitt. Rojen je bil namreč kot William Bradley Pitt. Kljub svojemu izjemno znanemu umetniškemu imenu se v zasebnem življenju ženskam menda predstavlja s svojim rojstnim imenom.

Gigi Hadid
Gigi Hadid
Pravo ime svetovno znane supermodelke Gigi Hadid pa je Jelena Noura Hadid. Njeno umetniško ime izvira iz vzdevka, po katerem so jo klicali v otroštvu.

Vin Diesel
Vin Diesel
Tudi igralec Vin Diesel si je spremenil svoje ime. Američanu so namreč leta 1967 ob rojstvu nadeli ime Mark Sinclair.

Bruno Mars
Bruno Mars
Kdo pa vam pade na misel ob imenu Peter Gene Hernandez? Tako je namreč v resnici ime glasbeniku Brunu Marsu. Umetniško ime pa mu je bilo blizu že od majhnih nog, saj naj bi bil podoben rokoborcu Brunu Sammartinu in si je tako prislužil vzdevek Bruno.

Jamie Foxx
Jamie Foxx
Ko se je Eric Marlon Bishop preizkušal v stand-up komediji, je kmalu ugotovil, da potrebuje drugačno ime. Davidu Lettermanu je zaupal, da se je odločil za Jamie Foxx, da bi zvenelo bolj nevtralno in uniseks, da bi zaradi tega dobil več časa za nastopanje. Več kot očitno se je tudi njegova sprememba imena obrestovala.

Tom Cruise
Tom Cruise
Mnoge pa preseneča tudi dejstvo, da si je svoje ime spremenil tudi igralec Tom Cruise. Rojen je bil namreč kot Thomas Mapother.

Colgate
27. 12. 2025 11.21
Elon Musk je iz Muskićev iz republike Srbske. Brad Pitt pa iz Pitićev iz Vojvodine. Tako zatrjujejo srbski ultranacionalisti
Odgovori
0 0
golobnadob
27. 12. 2025 11.06
Robert Golob je tudi sedaj Roberta Gaber.
Odgovori
-1
0 1
Rožle Patriot
27. 12. 2025 10.38
Da je zadnja fotka Tom Cruise ? ... potem njega tudi po obrazu ne bi spoznal, ne samo po imenu !
Odgovori
+1
1 0
kor22
27. 12. 2025 10.58
Ne to je wiliam
Odgovori
0 0
Appendix
27. 12. 2025 11.19
hehehehe sam res 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
