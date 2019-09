Slavna zakonca sta se zapisala v zgodovino

37-letna Priyanka Chopra in 26-letni Nick Jonas sta se zapisala v zgodovino. Po poročanju revije People sta namreč postala najbolje oblečen zvezdniški par in s tem prekinila tradicijo podeljevanja tovrstnega naziva zgolj pripadnicam nežnejšega spola. Nikoli doslej namreč na vrhu lestvice ni kraljeval pripadnik moškega spola ali zakonski par.

Omenjena revija sicer vsako leto podeli številne laskave nazive, tokrat pa so se njihovi bralci odločali, kdo izmed zvezdnikov je po njihovem mnenju v javnosti vedno najbolje oblečen. Odločili so se za slavni dvojec: britanskega glasbenika in njegovo nekaj let starejšo soprogo, ki sta pred nekaj meseci svojo ljubezen okronala z razkošno indijsko poroko. Na poročnem obredu je Chopra nosila kreacijo ameriškega modnega oblikovalca Ralpha Laurena, ki poročne obleke sicer kroji le za bližnje prijatelje in družinske člane, a je pri nekdanji mis sveta storil izjemo. Po pisanju tujih tabloidov sta ga 'omrežila' Priyankin videz in drža.