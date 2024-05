Katero pomembno pravilo je na Met gali prekršil Chris Hemsworth?

New York, 15. 05. 2024 07.57 | Posodobljeno pred 37 minutami

Prvi ponedeljek v maju je čez lužo že tradicionalno potekala Met gala, dogodek, na katerem svetovni zvezdniki in zvezdnice zablestijo s svojimi modnimi izbori. Za tako veličasten dogodek seveda veljajo določena pravila, ki se jih morajo držati vsi udeleženci, pa če so še tako slavni ali bogati. No, razen Chris Hemsworth, ki se je letos očitno odločil, da bo kršenje pravil kar sam javno obelodanil.