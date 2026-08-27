Katero skladbo si je za pogreb izbrala Dolly Parton?

Dolly Parton je bila resnično vsestranska umetnica, tisti, ki so jo poznali bolje, pa vedo povedati tudi, da je imela vedno vse pod nadzorom. In res je imela, saj je kljub temu, da je v svojih zadnjih intervjujih še napovedovala, da ima rada življenje in da ima še kar nekaj načrtov, obenem razmišljala tudi o svojem pogrebu.

Dolly Parton je imela o svojem pogrebu jasno izdelan načrt. FOTO: AP

Zvezdnica se je pred dnevi po letih zdravstvenih težav za vedno poslovila, izgubila je namreč kratek boj z rakom, o katerem javnost ni vedela nič. Novico o njeni smrti je prek njenega Instagrama sporočil njen nečak in vodja varnosti v videosporočilu, tuji mediji pa so že pred leti razkrili tudi, katero pesem si pevka želi na žalni ceremoniji. Kot je povedala v intervjuju leta 2014 za Entertainment Weekly, je to pesem If We Never Meet Again. Pevka je pojasnila, da gre za staro gospel melodijo, ki opisuje upanje na ponovno srečanje po smrti na kraju, kjer večno cvetijo vrtnice. "Ta pesem govori o tem, da se bomo srečali na tisti lepi obali, če se ne bomo nikoli več srečali na tej strani nebes," je razlagala Partonova.

Skladba ima za pevko neprecenljivo čustveno vrednost, saj je bila ključni del pogrebnega obreda njenega očeta. Dolly je vedno verjela, da glasba gradi mostove med živimi in mrtvimi, zato je vztrajala pri tem, da se tradicija njenih prednikov nadaljuje tudi ob njenem slovesu. Takrat je v intervjuju razkrila še, da si želi biti pokopana ob svojem možu Carlu Deanu v spominskem parku Woodlawn v Nashvillu.

Po uradnih navedbah njene ekipe za stike z javnostjo bo pogreb potekal v ožjem družinskem krogu, kar odraža njeno željo po intimnem in spoštljivem slovesu. Pričakovati je sicer, da bo med pogrebnimi slovesnostmi v Nashvillu pomembno vlogo igrala skladba I Will Always Love You.

Pevka je imela velike načrte za življenje. FOTO: Profimeda

Posebnost pogreba je tudi njena izbira oblačil in dodatkov. Kljub temu da je Partonova znana po glamurju, si je za večni počitek zaželela nekaj nenavadnega – mehko oblazinjeno krsto, ki ji bo nudila zavetje po desetletjih naporov pod žarometi. Namesto cvetja je družina prosila za donacije njeni dobrodelni organizaciji Imagination Library, ki otrokom po svetu deli brezplačne knjige.