Katharine McPhee: Potrebovala sem veliko časa, da sem se sprijaznila z razliko v letih

Ameriška zvezdnica, ki se je z 71-letnim možem pred kratkim razveselila prvega otroka, je priznala, da je potrebovala kar nekaj časa, da se je sprijaznila z njuno razliko v letih. Skrbelo jo je, kakšen bo odziv okolice, vendar se je hitro sprijaznila in ugotovila, da je njuna zveza čudovita.

Katharine McPhee in njen mož David Foster bosta junija praznovala drugo obletnico poroke. Zvezdnica je priznala, da je imela, preden je izrekla usodni ''da'', kar nekaj pomislekov. 36-letna pevka in igralka je povedala, da je morala pri sebi temeljito predelati dejstvo, da je njen mož od nje starejši kar 35 let.

icon-expand Katharine McPhee in David Foster sta poročena skoraj dve leti. FOTO: Profimedia

Foster, glasbenik, skladatelj in producent, je ob rojstvu njunega prvega skupnega otroka postal oče že šestič. Sam ima iz prejšnjih razmerij že pet odraslih hčera. McPheejeva je dejala, da je bila, preden je z njim skočila v zakon, živčna glede tega, kaj bodo rekli ljudje.

''Vsi smo sposobni stvari označiti na podlagi prvega vtisa in nato o njih hitro soditi,''je povedala za eno od ameriških spletnih oddaj. Dodala je, da razume pomisleke okolice, vendar se hkrati zaveda, da stvari nikoli niso takšne, kot se zdijo na prvi pogled:''Zaljubljena sem v najino ljubezensko zgodbo in to je edino, kar je pomembno.''

icon-expand Pred tedni sta se razveselila prvorojenca. FOTO: Profimedia

Par se je spoznal leta 2016, ko je Katharine sodelovala v peti sezoni šova Ameriški idol, Foster pa je bil takrat eden od mentorjev v pevskem tekmovanju. Zvezdnica je pred kratkim priznala, da je Davida''zmeraj občudovala in oboževala njegov način ravnanja z ljudmi''. Med tem pa je Foster priznal, da ''so mu najbolj všeč njeno petje, notranja lepota in dejstvo, da sta bila pred tem prijatelja kar 14 let–zato se je njuno razmerje razvilo popolnoma naravno in spontano".