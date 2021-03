Katharine McPhee razkrila ime otroka, mož jezen

David Foster in Katharine McPhee sta postala starša dečka, ki sta ga poimenovala Rennie David Foster.

"Moj mož je bil jezen," je dejala med pogovorno oddajo radia SiriusXM in dodala, da mu je odgovorila: "Kaj pa bi rekla, ko so me vprašali po imenu? Nič?" McPheejeva je ime razkrila med pogovorno oddajoToday, že med intervjujem pa je pričakovala, da bo odgovor o fantkovem imenu Fosterja negativno presenetil.

"Njegovo ime, nisva ga še razkrila. Moj mož me bo najverjetneje ubil, ker bom povedala, ampak otrokovo ime je Rennie David Foster," je takrat zaupala voditeljicama Hodi Kotb in Jenni Bush Hager. Razlog, zakaj je bila v odgovoru iskrena, pa je ta, da ni želela, da zaradi prikrivanja imena izpadeta preveč domišljava. Dodala pa je, da soproga razume, saj se zelo oklepata ideje, da nekaterih stvari z javnostjo ne delita.