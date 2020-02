Katherine Heigl ni več svetlolaska

Katherine Heigl se je odločila za spremembo videza. Zvezdnica je bila več let zaprisežena svetlolaska – v seriji Nepremagljivi dvojec (Suits)navdušuje kot blondinka Samantha Wheele – zdaj pa je posegla po temnejših odtenkih barve za lase. Ne samo da se je pobarvala na rjavo, omislila si je tudi krajšo pričesko, nad katero so oboževalci navdušeni.

"Ko sva se fotografirala, deklet ni bilo zraven ... ali pa sta se skrili, ker ne želita biti na fotografiji. Ampak vsi smo bili pri frizerju in se počutimo odlično," je zapisala pod fotografijo in k besedilu še pripisala, "tako ali drugače bom ujela dekličini pričeski, saj se ne moreta za vedno skrivati."

41-letnica je v objavi na Instagramu razkrila, da so bili pri frizerju tudi njeni otroci, sin Joshua ter hčerki Naleigh in Adalaide, ki pa se nista želeli postaviti pred objektiv.

Katherine Heigl je prvič okusila radosti in hkrati nevšečnosti nosečnosti pri tretjem otroku, sinčku Joshui. Zvezdniška zakonca, igralka Katherine Heigl in pevec Josh Kelley, sta se sina razveselila 20. decembra 2016, malček pa se je tako pridružil deklicama Adalaide in Naleigh, ki so ju slavni starši posvojili.