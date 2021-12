Katherine Heigl obeležila nacionalni mesec posvojitev z družinskima fotografijama

Katherine Heigl je na družbenem omrežju Instagram delila družinski fotografiji, s katerimi je obeležila nacionalni mesec posvojitev, ki je potekal novembra. Zvezdnica in njen mož imata dve posvojeni hčerki, zato njihova družina še posebej dobro pozna problematiko posvojitev in družinsko srečo, ko pridejo otroci v novi dom.

"November je bil nacionalni mesec posvojitev. Mesec, ko praznujemo skupaj z vsemi posvojitelji, in čas, ko je osveščanje o otrocih, ki potrebujejo domove izven rejniških skupnosti, še posebej pomembno," je zapisala 43-letna igralka in s svojimi sledilci delila še nekaj statistike. "V rejništvu je več kot 122 000 otrok in mladine, ki čakajo na posvojitelje. Eden izmed petih otrok je najstnik, ki bo odrasel v rejniškem sistemu, to pa poveča možnosti, da bo postal brezdomec ali pristal v obroču trgovanja z ljudmi," je še zapisala.